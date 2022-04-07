رمضان فرصة للتخلص من "التدخين" وتجنب تمدد الشريان الأورطي

يعتبر شهر رمضان فرصة للتخلص من العادات السيئة وعلى رأسها التدخين الذي يسبب العديد من الأمراض الخطيرة التي قد تؤدي إلي الموت في النهاية.



هذا ما أكده الدكتور وليد الدالي استاذ جراحات الأوعية الدموية بجامعة القاهرة، وأشار إلي إن من الأمراض الخطيرة التي يسببها التدخين تمدد الشريان الأورطي، ويحدث تمدد للأوعية الدموية عندما يضعف جزء من جدار الشريان ، ما يسمح له بالتضخم أو توسيعه بشكل غير طبيعي، وهذا الأمر شائع حدوثه عند المدخنين.

وأوضح الدكتور وليد الدالي إن خطورة تمدد الشريان الأورطي تكمن في نموه تدريجيا إلي أن ينفجر ويحدث له تمزق في النهاية وتكون تلك الحالة في هذا الوضع مهددة بالموت، لذا يجب علاج هذا التمدد مبكراً قبل حدوث التمزق والإنفجار، وهناك أدوية وعلاجات تحد من هذا النمو والتمدد إذا تم إكتشافه مبكراً.

وأكد الدكتور وليد الدالي إن هناك بعض الحقائق المتعلقة بتمدد الشريان الأورطي منها أنه يسبب في الوفاة وأنه تسبب في وفاة 9000 شخص تقريبا في عام 2017، كما أن 60 % منهم كانوا رجالا، و75% كان لهم تاريخ مع التدخين، لافتاً إلي أنه توجد بعض الإرشادات التي توصي بأن الرجال الذين يتراوح أعمارهم بين 65 و 75 ولديهم تاريخ طويل من التدخين بأن يخضعوا لفحص سنوي بالموجات فوق الصوتية وغيرها من الإجراءات للكشف عن حدوث أي تمدد في الشريان الأورطي.