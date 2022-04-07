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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

إسلام إبراهيم: لم أتعمد ركوب الترند بإطلالة الجونة ولا ألبس بدل غريبة طول الوقت

صدى البلد

رد الفنان إسلام إبراهيم، على الهجوم الذي تعرض له على السوشيال ميديا بعد ظهور بإطلالة غريبة في مهرجان الجونة، قائلا: "الجمهور من حقه يعمل اي حاجة وهو اللي بيدينا نجاحنا ولكن أنا مش طول الوقت بلبس البدل الغريبة كده ومكنتش عايز ابقى ترند في المهرجان".

وأوضح الفنان اسلام ابراهيم، خلال حواره ببرنامج "حبر سري"، مع الاعلامية اسما ابراهيم، على قناة القاهرة والناس، أن أزياء المهرجانات تعتبر مشروع وفكرة البدلة عجبته، مضيفا: "لبس المهرجانات بيبقى زي المشروع وفكرة البدلة عجبتني ولما لقيت أن ده سلبياته أكثر من إيجابياته مش هعمله".

وأشار الفنان إسلام إبراهيم، إلى أن مسلسل بـ100 وش أضاف له ولزملائه الكثير، قائلا: "ممكن نقعد سنين كتير عشان ننجح زي أدوار 100 وش وجو العمل المخرجة كاملة أبو ذكري كانت بتعامل الكل كنجوم وبتحاول توصل الاحساس، وأنا بعشقها وتعمل اللي هي عايزاه".
 

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