"معلومات الوزراء": 75.3% من المواطنين راضون عن سلع معارض اهلًا رمضان..فيديوجراف

نشر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء فيديوجراف عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماع فيس بوك حول رضا المواطنين على اسعار وجودة السلع بمعرض اهلًا رمضان .

أجرى مركز استطلاعات وبحوث الرأي العام التابع لمركز معلومات مجلس الوزراء المصري استطلاعًا لمعرفة آراء عينة من المواطنين المصريين ممن اشتروا سلعًا من معارض "أهلا رمضان" لعام 2022، حول جودة السلع بالمعارض مقارنة بمثيلاتها بالأسواق.

واظهر الفيديوجراف أن 73.3% من المشترين من معارض اهلًا رمضان 2022 اعربوا عن رضاهم عن وحود السلع ، و ابدي 22.9% قبولهم عن السلع فيما أكد 0.7% من المواطنين ان السلع سيئة ، ولم يحدد0.9% رأيهم عن السلع .

https://fb.watch/ceVDqykdV8/