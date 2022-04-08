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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

اللواء أسامة المندوة: رصدنا كل تحركات الجيش الإسرائيلي قبل حرب أكتوبر

صدى البلد

قال اللواء أسامة المندوه، وكيل جهاز المخابرات الأسبق، وأحد أبطال حرب أكتوبر، إن  كل تحركات الجيش الإسرائيلي كان يرصدها الجيش المصري بما فيها السيارات الملاكي ، وكان يتم إرسال المعلومات للمخابرات الحربية المسؤولين عن تحليل الموقف .
 

وأضاف  أسامة المندوه، خلال لقاء له لبرنامج “حقائق وأسرار”، عبر فضائية “صدى البلد”، تقديم الإعلامي “مصطفى بكري”، إن أمريكا كان لها تدخلا مباشرا في حرب أكتوبر، مؤكدا أنه رصدنا ذلك.
 

وتابع وكيل جهاز المخابرات الأسبق، وأحد أبطال حرب أكتوبر، أنه حصلت على 90 جنيه للإنفاق على الكتيبة خلال هذا الوقت.

مصطفى بكري الجيش المصري أبطال حرب أكتوبر حقائق واسرار أحد أبطال حرب أكتوبر حرب اكتوبر اللواء أسامة المندوه

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