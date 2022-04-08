اللواء أسامة المندوة: رصدنا كل تحركات الجيش الإسرائيلي قبل حرب أكتوبر

قال اللواء أسامة المندوه، وكيل جهاز المخابرات الأسبق، وأحد أبطال حرب أكتوبر، إن كل تحركات الجيش الإسرائيلي كان يرصدها الجيش المصري بما فيها السيارات الملاكي ، وكان يتم إرسال المعلومات للمخابرات الحربية المسؤولين عن تحليل الموقف .



وأضاف أسامة المندوه، خلال لقاء له لبرنامج “حقائق وأسرار”، عبر فضائية “صدى البلد”، تقديم الإعلامي “مصطفى بكري”، إن أمريكا كان لها تدخلا مباشرا في حرب أكتوبر، مؤكدا أنه رصدنا ذلك.



وتابع وكيل جهاز المخابرات الأسبق، وأحد أبطال حرب أكتوبر، أنه حصلت على 90 جنيه للإنفاق على الكتيبة خلال هذا الوقت.