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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

أحمد عز يتصدر تريند تويتر بشخصية مروان العدوي في الاختيار 3

أحمد عز
أحمد عز

نال  النجم أحمد عز إشادة رواد مواقع التواصل الاجتماعي بعد أدائه اللافت للنظر أثناء تقديمه شخصية الضابط مروان العدوي .

واستطاع هاستاج أحمد _عز من تصدر تريند تويتر وذلك بعد الأداء المتفرد الذي قدمه أحمد عز خلال حلقة أمس .

مسلسل الاختيار ٣:

نجح مسلسل الاختيار فى جمع المصريين أمام الشاشة الفضية من جديد، خاصةً أنه يوثق بطولات المصريين من أبناء القوات المسلحة والشرطة للتصدي لجماعة الإخوان الإرهابية التى كانت تخطط لإلحاق الأذى والضرر بهذا الوطن، إلا أن أحلامهم الواهية باءت بالفشل.

وعبر موسمين من أحداث المسلسل عبر الاختيار 1 و 2، بينما يعرض فى شهر رمضان الكريم الموسم الثالث منه بعنوان “القرار”، والذى يستعرض اللحظات الفاصلة لإنقاذ مصر من أيادى الجماعة الإرهابية، بمشاركة ألمع نجوم الدراما المصرية على رأسهم أحمد عز ؛  أحمد السقا، كريم عبد العزيز والفنان ياسر جلال.

يعمل كل منهم فى مؤسسته بينما يربطهم حب الوطن فى مواجهة الإرهاب بشتي صوره، ليظهر الثلاثي أحمد السقا، كريم عبد العزيز، وأحمد عز لأول مرة ضمن أحداث المسلسل، بالقرب من القلعة وهم يكشفون حجم الأخطار التى أحاطت بمصرنا وقتها.

ظهر أحمد عز الذى يقوم بدور “مروان” الذى يعمل بجهاز المخابرات العامة، وهو مترجلاً من سيارته من نوع سكودا أوكتافيا “فانتازيا” موديل 2013، سوداء اللون، ليقابل صديقيه أحمد السقا “مصطفي” و كريم عبد العزيز “زكريا

وبالعودة لعام 2013 نجد أن هذه السيارة كان لها حضوراً طاغياً على الطرق المصرية، ولازالت حتي هذه اللحظة تسجل حضورها حتي فى أسواق السيارات المستعملة.

احمد عز تريند تويتر مروان العدوي الاختيار 3 أحمد عز يتصدر تريند تويتر

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