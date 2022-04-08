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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

بعد اقتحام الملايين بيوت الإسكندرية.. علاجات منزلية للدغة النمل الأبيض

النمل الأبيض
النمل الأبيض

زاد انتشار النمل الأبيض فى الفترة الأخيرة داخل محافظة الإسكندرية، حيث اقتحمت ملايين الحشرات البيوت والمؤسسات العامة فى المحافظة، ما جعل كثيرون يرغبون فى معرفة أضرار هذه الحشرة.

النمل الأبيض من أخطر الحشرات، حيث أنها تقتحم البيوت وكافة المباني وتلتهم الخشب الموجود فى أساسات المنازل والأبنية الأخرى.
 

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ووفقا لما جاء فى موقع “ healthline” فإن لدغ النمل الأبيض للبشر من الأمور النادرة جدا وحينما يحدث يكن من فئة معينة من جيوش النمل الأبيض وهو النمل الجندي.

يمتلك جنود النمل الأبيض أجزاء أفواه أكثر تطوراً وأقوى من النمل الأبيض العامل لصد الحيوانات المفترسة، رؤوسهم أكبر من النمل الأبيض العامل والبني وليست بيضاء وليس لديهم أجنحة أو عيون.
 

العلاجات المنزلية للدغة النمل الأبيض


إذا كنت بالقرب من عش النمل الأبيض ولاحظت أعراض اللدغة فيمكنك اتخاذ بعض الاحتياطات العامة في المنزل لمعالجتها. فيما يلي بعض النصائح العامة للإسعافات الأولية لدغات الحشرات.

غسل منطقة اللدغة بالماء والصابون.
وضع ضغطًا باردًا على مكان الألم.
مراقبة المنطقة المصابة بحثًا عن أي تغييرات، مثل زيادة التورم أو الألم. 

يمكنك استخدام المنتجات التي لا تستلزم وصفة طبية مثل مضادات الهيستامين للتورم أو الحكة أو الأسيتامينوفين للألم.

إذا لم يزول الألم استشر الطبيب فورا

المخاطر والآثار الجانبية لدغات النمل الأبيض


النمل الأبيض ليس مثل بعض الحشرات التي تحمل معها أمراضًا محتملة عندما تلدغ البشر وفى الحقيقة فإن لدغة النمل الأبيض أمر نادر الحدوث وقد يكون خفيفًا جدًا بسبب حجم الحشرة وقدرتها على اللدغ، ومن الأرجح أن نوعًا مختلفًا من الحشرات هو الذي تسبب في اللدغة ولكن أفضل إجراء فى هذه الحالة أن تراقب منطقة اللدغة واتصل بالطبيب إذا أصبت بالحمى أو إذا بدت منطقة اللدغة أو شعرت بسوء مع مرور الوقت.

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