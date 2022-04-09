سعفان: استخراج 1351 شهادة قياس مستوى المهارة ورخصة مزاولة المهنة بقنا

وزير القوي العاملة :

قال محمد سعفان، وزير القوى العاملة، إن مديرية القوى العاملة بمحافظة قنا قامت بتعيين 798 شاباً من مختلف المؤهلات، منهم 3 "قادرون باختلاف" وذلك في منشآت القطاع الخاص بالمحافظة من خلال شهادات القيد المرتدة "كعب العمل"، وبلغ المسجلون بمكاتب التشغيل 2999 شاباً منهم 18 "قادرون باختلاف"، وتوفير 392 فرصة عمل، فضلا عن استخراج 1351 شهادات قياس مستوى المهارة، ورخصة مزاولة المهنة للعمال علي المهن المختلفة.

وأضاف الوزير أن المديرية قامت بصرف منح للعمالة غير المنتظمة المسجلة بالوحدة لرعايتهم اجتماعياً وصحياً بإجمالى 423 ألفاً و285 جنيها لـ 6236 عاملاً من المسجلين، منها 416 ألفاً و660 جنيها لـ6233 عاملاً كرعاية اجتماعية، وصرف 6625 جنيها للرعاية الصحية لـ 3 عمال من المسجلين بالمديرية.

جاء ذلك في تقرير تلقاه الوزير من حسام طلبة، مدير المديرية، عن إنجازاتها خلال مارس الماضي، نوه فيه إلى أنه تم التفتيش العمالي على 555 منشأة، وعمل 11 حملة تفتيش شامل، وأسفر عن تحرير 37 محضراً عمالياً، من خلال مفتشى العمل، وعمل 5 ندوات توعية للعاملين، فضلاً عن تلقى 31 شكوى عمالية، تمت تسوية 4 شكاوى منها ودياً، وتحويل 10 شكاوى منها للقضاء، وتبقت 6 شكاوى ما زالت تحت البحث والدراسة.

أما في مجال التدريب المهني، فقد انتهت المديرية من تدريب 39 متدربا على مهنة المساحة والتفصيل والحياكة بمراكز التدريب المهني، كما انتهت من تدريب 15 متدربة بوحدة التدريب المتنقلة ضمن مبادرة "مهنتك مستقبلك".

كما قامت المديرية من خلال مكاتب السلامة والصحة المهنية بالتفتيش على مستوى المحافظة على 199 منشأة، وذلك في إطار متابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية التى حددتها الدولة للوقاية من كورونا، وتخفيض عدد العاملين بها حفاظاً على صحتهم.