لقيامها بمهام استخبارية.. سرايا القدس تعلن إسقاط طائرة إسرائيلية في مخيم المغازي

أعلنت سرايا القدس الذراع العسكري لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، اليوم الاثنين، عن إسقاط طائرة مسيرة إسرائيلية من نوع "كواد كابتر".

وقالت سرايا القدس في بيان لها عبر قناتها على تليجرام، إن الطائرة الإسرائيلية تم إسقاطها خلال تنفيذها مهام استخبارية شرق مخيم المغازي وسط قطاع غزة.

وفي وقت سابق، أعلنت سرايا القدس، إنها قصفت بالاشتراك مع كتائب الشهيد أبو علي مصطفى، تجمعاً لجنود الاحتلال الإسرائيلي في محور التقدم "نتساريم" جنوب مدينة غزة برشقة صاروخية مركزة".

كما قالت سرايا القدس أنها قصفت تموضعا للتحكم والسيطرة تابع لـ الاحتلال الإسرائيلي في أرض الشيخ علي ابو مدين في محيط جامعة فلسطين شمال مخيم النصيرات.