توزيع لحوم على الأسر الأكثر احتياجا بمنطقة الشيخ مالك جنوب مدينة القصير

قامت الوحدة المحلية لمدينة القصير، اليوم السبت، بتوزيع لحوم على 50 أسرة من الأسر الأكثر احتياجا بمنطقة الشيخ مالك جنوب المدينة.

وكلف اللواء أشرف البيه، رئيس مدينة القصير، نجار عمر وقسم الأمن بالمرور على المنطقة والاستماع للأهالى وحصر طلباتهم والعمل على تلبيتها وفقا لقوانين الدولة.

وأكد رئيس مدينة القصير استمرار التعاون مع الجمعيات الأهلية ومؤسسات المجتمع المدني للقيام بدورها المجتمعي لرعاية الأسر الأولى بالرعاية، ووفقا لتوجيهات اللواء عمرو حنفى، محافظ البحر الأحمر، بتنفيذ مبادرات الرئيس عبد الفتاح السيسى، خاصة مبادرة حياة كريمة لرفع العبء والمعاناة عن كاهل المواطنين.

