عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

توزيع لحوم على الأسر الأكثر احتياجا بمنطقة الشيخ مالك جنوب مدينة القصير

صورة موضوعية
صورة موضوعية

قامت الوحدة المحلية لمدينة القصير، اليوم السبت، بتوزيع لحوم على 50 أسرة من الأسر الأكثر احتياجا بمنطقة الشيخ مالك جنوب المدينة. 

وكلف اللواء أشرف البيه، رئيس مدينة القصير، نجار عمر وقسم الأمن بالمرور على المنطقة والاستماع للأهالى وحصر طلباتهم والعمل على تلبيتها وفقا لقوانين الدولة.

وأكد رئيس مدينة القصير استمرار التعاون مع الجمعيات الأهلية ومؤسسات المجتمع المدني للقيام بدورها المجتمعي لرعاية الأسر الأولى بالرعاية، ووفقا لتوجيهات اللواء عمرو حنفى، محافظ البحر الأحمر، بتنفيذ مبادرات الرئيس عبد الفتاح السيسى، خاصة مبادرة  حياة كريمة لرفع العبء والمعاناة عن كاهل المواطنين. 
 

القصير محافظ البحر الأحمر الرئيس عبد الفتاح السيسي البحر الأحمر مبادرة حياة كريمة الجمعيات الأهلية رئيس الجمهورية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مقتول في حفرة خلف منزله.. العثور علي جثة زياد الطفل المتغيب بالإسماعيلية

فضح مجاملة المعزول لشقيق زوجته فقتلته الجماعة|25معلومة عن قضية الحسيني أبو ضيف

توقف طريق الإسماعيلية القاهرة الصحراوي إثر وقوع حادث

الإفتاء تحذر من فعل خاطئ وقت أذان الفجر يفسد الصيام

الفلاحين: انخفاض أسعار الخضراوات تدريجيا خلال الأيام القليلة القادمة

سعر الذهب اليوم السبت 9-4-2022 في مصر للبيع والشراء

أسعار الدواجن والبيض اليوم السبت 9 أبريل 2022

مرتضى منصور يدعو مجلس إدارة الزمالك لاجتماع طارئ.. تفاصيل

ترشيحاتنا

زيزو على القمة.. ترتيب هدافي الدوري المصري قبل انطلاق الجولة 13 اليوم

قصة زواج شمس من لاعب الزمالك الشهير ونجاتها من حادث سير

هل يجوز الفطر لمن يُديم السفر؟ وهل عليه القضاء أو الفدية؟

التعليم: مد فتح باب الترشح لتدريبات تسكين وظائف كادر المعلمين حتى26 مايو

قابل للزيادة.. الزراعة : 8500 جنيه سعر شراء محصول عباد الشمس

ماكرون أم لوبان.. من سيحظى بأصوات العرب والمهاجرين في الانتخابات الفرنسية؟

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أيمن قيسوني: انعزلت عن الناس بسبب "يوتيرن".. والأكشن أسهل من الرومانسية.. ولا دولة تعلو على مصر فى الدراما

رمضان زمان.. العمرة بـ127 جنيه وأسعار المكسرات ولا في الخيال

بسبب مخالفة السرعة.. كلب يتلقى أغرب غرامة مرورية

رجل يفاجأ بثعبان ضخم ممدًا فوق أريكته|شاهد ما حدث

فيديو

أيمن قيسوني: انعزلت عن الناس بسبب "يوتيرن".. والأكشن أسهل من الرومانسية.. ولا دولة تعلو على مصر فى الدراما

فى ذكرى ميلاد عمر خورشيد.. رافق السادات فى اتفاقية السلام وعزف بالبيت الأبيض

ابن الوز عوام .. أحمد السعدني صحفيًا وفنانًا | فيديو جراف

منهم رحمة أحمد.. فنانون تركوا بصمات واضحة بـ رمضان 2022 |فيديو جراف

المزيد

ساحة رأي

ما شيطان إلا بنى آدم

أضواء حول التأريخ للعيد الألفي للأزهر

د. محمد زيدان يكتب: الإسلام دين الكون

أرواح خلدها رمضان|بُوصلة الصائمين.. الشيخ محمد رفعت

إيزيس.. عنفوان الحياة

الدكتور صابر حارص يكتب : والفتنة أشد من القتل

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد جمال

الكبير أوي & رامز موفي ستار.. ساعة الإفطار

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفى «20»

مني أحمد

رمضان بالمصري

عبد المعطى أحمد

اتقان العمل واجب شرعى فى رمضان

نهال علام

الاختيار

د.هادي التونسي

صديقي الياباني

المستشار أسـامة الصعيدي

ثقافة العمل المصرفي بين العميل والبنك

كريمة أبو العينين

رمضان في مصر حاجة...

اﻟﻤﺰﻳﺪ