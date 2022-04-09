تحرير 159 محضرًا تموينيًا في سوهاج خلال يومين

قال المهندس محمد إبراهيم، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بمحافظة سوهاج، لـ "صدى البلد"، أنه تم تدشين حملة تموينية مُكبرة على مستوى مراكز المحافظة، خلال يومين في شهر رمضان.

وأوضح وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بسوهاج، أنه تم تحرير 159 محضرًا تموينيًا ، خلال اليومين ، تنوعت بين:"نقص وزن - وإيقاف - وتصرف - ومنشأة دون ترخيص - ومجهول المصدر - تجميع بنزين - وسجلات"، وغيرها من المحاضر في مجال الأسواق.

وأكد المهندس محمد إبراهيم، أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المُتهمين والمضبوطات، حيث حُرر المحضر اللازم بكل واقعة على حدى، وتولت النيابة العامة التحقيقات.