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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

شاهد... رونالدو يحطم هاتف مشجع بعد الهزيمة من إيفرتون بالدوري الإنجليزي

كريستيانو رونالدو
كريستيانو رونالدو

حطم البرتغالي كريستيانو رونالدو مهاجم فريق مانشستر يونايتد، هاتف أحد المشجعين عقب الخسارة من إيفرتون في الدوري الإنجليزي.

 

ونشرت صحيفة “ ميرور” البريطانية، فيديو لـ رونالدو أثناء تحطيمه هاتف أحد المشجعين، أثناء خروجه من أرضية ملعب “ جوديسون بارك” بعد هزيمة فريقه من إيفرتون في الدوري الإنجليزي.

 

وخسر فريق مانشستر يونايتد من إيفرتون بهدف دون مقابل، في الجولة 32 لبطولة الدوري الإنجليزي.

وجاء هدف إيفرتون عن طريق أنتوني جوردون في الدقيقة 27 من زمن المباراة.

واستحوذ فريق مانشستر يونايتد على الكرة بنسبة وصلت الي 68% مقابل 32 % لفريق إيفرتون .

سدد فريق مانشستر يونايتد 12 كرة منهم 4 في المرمي ، بينما سدد فريق ايفرتون 7 كرات منهم 3 في المرمي . 

وبدأ مانشستر يونايتد المباراة بالتشكيل التالي:
حراسة المرمى : ديفيد دي خيا

خط الدفاع : أليكس تيليس - هاري ماجواير - ليندلوف - فان بيساكا.

خط الوسط : فريد - ماتيتش - برونو فيرنانديز.

خط الهجوم : راشفورد - سانشو - كريستيانو رونالدو.

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