تحت أنظار النني.. أرسنال يخسر أمام برايتون 1-2 في الدوري الإنجليزي

خسر فريق ارسنال أمام ضيفه برايتون بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي جمعتهما على ملعب الإمارات، في الجولة الثانية والثلاثين لبطولة الدوري الإنجليزي.

سجل هدف برايتون الأول لياندرو تروسارد في الدقيقة 29 من عمر اللقاء .

وأحرز جابريل مارتينيلي هدفًا لفريقه ارسنال في الدقيقة 45 ولكن الحكم ألغاه بعد العودة لتقنية الفار .

وسجل الزامبي إينوك مويبو الهدف الثاني لـ برايتون في الدقيقة 66 بتسديدة رائعة من خارج منطقة الجزاء.

وسجل النرويجي مارتين أوديجارد هدف ارسنال الوحيد في الدقيقة 89، بتسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء، لكنه لم يكن كافيًا لتجنيب فريقه الهزيمة.

وبتلك النتيجة، ارتفع رصيد برايتون للنقطة 37 في المركز الحادي عشر، فيما تجمد رصيد ارسنال عند 54 نقطة في المركز الخامس.

وتواجد محمد النني على مقاعد بدلاء ارسنال في مباراة اليوم.