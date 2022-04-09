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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

7 قروش زيادة في سعر الدولار ..اليوم

سعر الدولار
سعر الدولار

ارتفع سعر الدولار أمام الجنيه في ختام تعاملات اليوم السبت بمتوسط 7 قروش على مستوي البنوك العاملة بالسوق المصرية.

وسجل متوسط سعر الدولار أمام الجنيه المعلن من البنك المركزي المصري 18.28 جنيها للشراء و18.38 جنيها البيع.

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18.38 جنيه للبيع.. سعر الدولار اليوم في مصر| فيديو


وسجل أدني سعر لـ الدولار في بنك التعمير والإسكان نحو 18.2 جنيه للشراء و 18.3 جنيها للبيع و18.26 جنيها للشراء و 18.36 جنيها للبيع لدى ميد بنك.
ووصل سعر الدولار أمام الجنيه نحو 18.27 جنيها للشراء و 18.37 جنيها للبيع في بنكي مصر والأهلي.
وبلغ سعر الدولار نحو 18.28 جنيها للشراء و 18.38 جنيها لبيع في بنوك " فيصل الإسلامي، ساب، البركة،كريدي أجريكول".

أعلي سعر لـ الدولار


بينما بلغ  أعلى سعر  سجله الدولار  على مستوي البنوك نحو 18.29 جنيها للشراء و 18.39 جنيها للبيع في بنوك " الإسكندرية، الأهلي المتحد، قطر الوطني الأهلي QNB، التجاري الدولي CIB، المصرف العربي الدولي، الإمارات دبي الوطني، أبوظبي الأول، أبوظبي التجاري، التنمية الصناعية، العقاري المصري العربي، قناة السويس، العربي اإفريقي الدولي، بلوم، المصرف المتحد، المشرق، مصرف أبوظبي الإسلامي".

سعر الدولار مال واعمال اخبار مصر البنك المركزي Finance Real Estate

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