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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

سعر الدولار في البنوك اليوم 5-4-2022

الدولار
الدولار

استقر سعر الدولار في البنوك  في مستهل تعاملات اليوم الثلاثاء 5-4-2022،على مستوى البنوك العاملة بمصر.

 

وأعلن البنك المركزي المصري متوسط سعر الدولار أمام الجنيه مسجلا 18.21 جنيه للشراء و 18.31 جنيه للبيع.


وسجل أدني سعر لـ الدولار حوالي 18.2 جنيه للشراء و 18.3 جنيه للبيع في بنوك  HSBC، فيصل الإسلامي، المصرف العربي الدولي، أبوظبي الأول، التجاري الدولي CIB، المصرف المتحد، الكويت الوطني، العربي الإفريقي الدولي، كريدي أجريكول".


وبلغ سعر الدولار حوالي 18.22 جنيه للشراء و 18.32 جنيه للبيع في بنوك " العقاري المصري العربي، الأهلي المتحد، ميد بنك، قناة السويس، قطر الوطني الأهلي QNB".

ووصل سعر الدولار حوالي 18.23 جنيه  للشراء و 18.33 جنيه للبيع في بنوك " بلوم، التنمية الصناعية، أبوظبي التجاري، سايب، البركة".


وبلغ سعر الدولار حوالي 18.24 جنيه للشراء و 18.34 جنيه للبيع في بنوك " الأهلي، مصر".

 

أعلى سعر لـ الدولار

وسجل أعلى سعر لـ الدولار في مصرف أبوظبي الاسلامي، مسجلا 18.27 جنيه  للشراء و 18.37 جنيه  للبيع.

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