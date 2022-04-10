الاتحاد الأوروبي يعيد فتح سفارته في العاصمة الأوكرانية كييف

أعاد الاتحاد الأوروبي فتح سفارته في العاصمة الأوكرانية كييف، بعد أن نقلها مؤقتا إلى بولندا بعد الغزو الروسي لأوكرانيا.

وحسب هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي"، أعلن مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل عن الخطط خلال زيارة لأوكرانيا يوم الجمعة.

وبعد حديثه مع رئيس الوزراء الأوكراني دينيس شميهال، قال بوريل إنهما اتفقا على تسريع الاستعدادات لمجلس الشراكة المقبل بين الاتحاد الأوروبي وأوكرانيا، الذي سيعقد في المستقبل القريب.

ونشر ماتي ماسيكاس، رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي في أوكرانيا، صورة في وقت سابق لعلم الاتحاد الأوروبي خارج الوفد في كييف، في إشارة إلى عودة البعثة الدبلوماسية.

وتعتزم إيطاليا أيضا إعادة فتح سفارتها في كييف مباشرة بعد عيد الفصح، حسبما قال وزير خارجيتها لويجي دي مايو يوم السبت، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الإيطالية أنسا.