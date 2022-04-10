تقرير استخباراتي بريطاني يكشف آخر تطورات الحرب بين روسيا وأوكرانيا

قدمت وزارة الدفاع البريطانية تحديثا استخباراتيا عن الوضع في أوكرانيا، بما في ذلك أدلة على أن روسيا تستهدف المدنيين.

وحسب هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي"، وحتى مساء السبت، قالت الوزارة إن انسحاب روسيا من الشمال كشف عن مقابر جماعية واستخدام دروع بشرية.

كما وجدوا أدلة على أن روسيا كانت تستخدم العبوات الناسفة المرتجلة "لإلحاق الإصابات وخفض الروح المعنوية وتقييد حرية الحركة الأوكرانية".

وقال التحديث أيضا إن القوات الروسية واصلت مهاجمة أهداف البنية التحتية مع 'خطر كبير' لإلحاق الأذى بالمدنيين، بما في ذلك هجوم بحمض النترات في روبيجن.