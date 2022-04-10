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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بوتين يعين جنرالا جديداً لقيادة الحرب في أوكرانيا.. تفاصيل

صدى البلد

عين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين جنرالا جديدا لتوجيه الحرب في أوكرانيا في الوقت الذي يغير فيه جيشه خططه بعد فشله في السيطرة على كييف، وفقا لمسؤول أمريكي ومسؤول أوروبي.

وحسب شبكة "سي إن إن" الأمريكية، قال المسؤولين إن الجنرال ألكسندر دفورنيكوف، قائد المنطقة العسكرية الجنوبية في روسيا، تم تعيينه قائدا مسرحيا للحملة العسكرية الروسية في أوكرانيا.

وقال المسؤول الأوروبي "إنه يتحدث عن اعتراف روسي بأن الأمور تسير بشكل سيء للغاية وعليهم أن يفعلوا شيئا مختلفا".

وأضافت الشبكة أنه يمكن لقائد مسرح جديد يتمتع بخبرة قتالية واسعة أن يحقق مستوى من التنسيق لهجوم من المتوقع الآن أن يركز على منطقة دونباس، بدلا من جبهات متعددة.

وكان دفورنيكوف (60 عاما) أول قائد للعمليات العسكرية الروسية في سوريا، بعد أن أرسل بوتين قوات إلى هناك في سبتمبر 2015 لدعم حكومة الرئيس السوري بشار الأسد. خلال قيادة دفورنيكوف في سوريا من سبتمبر 2015 إلى يونيو 2016، دعمت الطائرات الروسية نظام الأسد وحلفائه أثناء حصارهم لشرق حلب الذي يسيطر عليه المتمردون.

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وقال المسؤول الأوروبي "سنرى مدى فعالية ذلك. العقيدة الروسية، التكتيكات الروسية لا تزال إلى حد كبير كما كانت منذ أفغانستان. إنهم يفعلون الأشياء بنفس الطريقة القديمة".

وتكهن محللون عسكريون ومسؤولون أمريكيون مطلعون على تقييمات استخباراتية بأن جنرالات روسيا لديهم هدف يتمثل في تقديم بعض التقدم الملموس في ساحة المعركة لبوتين قبل يوم النصر في 9 مايو عندما تحتفل روسيا بهزيمة ألمانيا النازية وتحتفل تقليديا بهذه المناسبة بعرض في الساحة الحمراء في موسكو.

ووصف المسؤول الأوروبي ذلك بأنه 'موعد نهائي مفروض ذاتيا'، يمكن أن يدفع الروس إلى ارتكاب أخطاء إضافية.

بوتين جنرال أوكرانيا روسيا ألكسندر دفورنيكوف

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