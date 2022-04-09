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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

حملة تبرعات دولية لصالح أوكرانيا تجمع 10 مليارات يورو

حملة تبرعات دولية
حملة تبرعات دولية لصالح أوكرانيا تجمع 10 مليارات يورو

أعلنت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين، السبت، أن حملة تبرعات دولية جمعت 10.1مليارات يورو لدعم أوكرانيا.

وأطلقت حملة "ستاند آب فور يوكراين" من المنظمة الدولية "جلوبل سيتيزن" بدعم من الاتحاد الأوروبي ورئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو، حسب وكالة "فرانس برس".

وقالت فون دير لايين "تعهد العالم أخيرا تقديم 9.1 مليارات يورو في إطار الحملة.. إضافة إلى ذلك، تضيف المفوضية بالتعاون مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، مليار يورو آخر للنازحين في أوكرانيا.. إن جمع 10.1 مليارات يورو هو أمر عظيم".

كما انضم فنانون مثل إلتون جون وألانيس موريسيت وبيلي إيليش وآني لينوكس وكريس روك إلى الحملة، إلى جانب زعماء دول تعهدوا نيابة عن بلدانهم تعبئة مليارات الدولارات لمساعدة اللاجئين الأوكرانيين.

وحسب رئيسة المفوضية الأوروبية ستأتي أموال أخرى لصالح الأوكرانيين.

وأضافت خلال الحفل الختامي لحملة "ستاند آب فور يوكراين" أن "تضامن البلدان والشركات والأفراد حول العالم يوفر بعض الضوء في هذه الساعة المظلمة".

وتابعت "بمجرد توقف سقوط القنابل، سنساعد الشعب الأوكراني على إعادة بناء بلده.. سنواصل الدفاع عن أوكرانيا".

بدوره، قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في كلمة عبر الفيديو إن "الشجاعة الأوكرانية وحدت العالم الديمقراطي بأسره"، داعيا الغرب إلى فرض مزيد من العقوبات على البنوك الروسية والتوقف عن شراء النفط الروسي.

ومنذ بدء الهجوم الروسي على أوكرانيا في 24 فبراير،  غادر أكثر من 4.3 ملايين أوكراني بلادهم، وفق المفوضية السامية لشؤون اللاجئين. كما تقدر الأمم المتحدة عدد النازحين داخليا بحوالي 7.1 ملايين شخص.

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