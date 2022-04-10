كسر هاتف أحد المشجعين.. رونالدو يعتذر عن سلوكه بعد لقاء إيفرتون

اعتذر نجم مانشستر يونايتد كريستيانو رونالدو، عن تصرفه الغاضب بعد انتهاء مباراة فريقه التي خسر فيها أمام مضيفه إيفرتون (0-1) مساء السبت، ضمن الجولة 32 من الدوري الإنجليزي الممتاز.



وتلقت شباك مانشستر يونايتد هدفا في الشوط الأول، ثم عجز الفريق عن صناعة الفرص السانحة للتسجيل طوال اللقاء، أمام فريق ينافس على النجاة من الهبوط.



وبعد انتهاء المباراة، ولدى خروج رونالدو من الملعب، قام اللاعب البرتغالي برد فعل غاضب تجاه أحد المشجعين، الذي كان يحاول تصوير اللاعب بهاتفه، حيث ضرب الهاتف وأسقطه أرضا قبل أن يتابع خروجه من الملعب.



وأدرك رونالدو الخطأ الذي ارتكبه والذي لاقى حملة انتقادات واسعة، واستخدم حساباته عبر منصات التواصل الاجتماعي للاعتذار عن تصرفه.



وقال رونالدو في منشور له على "فيس بوك": "ليس من السهل أبدًا التعامل مع المشاعر في اللحظات الصعبة المماثلة لتلك التي نواجهها. ومع ذلك، يتعين علينا دائمًا التحلي بالاحترام والصبر وأن نكون قدوة لجميع الشباب الذين يحبون هذه اللعبة الجميلة".



وأضاف: "أود أن أعتذر عن غضبي، وإن أمكن، أود أن أدعو هذا المشجع لمشاهدة مباراة في أولد ترافورد كعلامة على اللعب النظيف والروح الرياضية".