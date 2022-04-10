عالم أزهرى: يتوجب على الفرد شكر الله على نعمه التى لا تحصى

قال الشيخ عبد الغنى سليم، من علماء الأزهر الشريف، إن الله سبحانه وتعالى يحسن إلى عباده ليلا ونهارا، ومنحه هبات ونعما عظيمة، ومهما شكر الإنسان الله على نعمه لا يوفى الله حقه.

وأضاف "عبد الغنى"، خلال استضافته ببرنامج “قلبى معاك” المذاع عبر فضائية “صدى البلد”، أنه يتوجب على الإنسان أن يكون من الشاكرين على نعم الله وهباته والتى قد يتغافل عنها العديد من الناس وينساها.

وأوضح أن شكر الله يكون عن طريق حمده على النعم التى منحنا إياها، ومن أولها الحواس الخمس، وعلى رأسها التنفس والتمتع بصحة جيدة وعافية دون أمراض.

