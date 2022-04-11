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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

شيفروليه C8 كورفيت Z06 تشارك في عمل انساني .. تفاصيل

شيفروليه C8 كورفيت Z06
شيفروليه C8 كورفيت Z06 تشارك في عمل انساني .. تفاصيل

لاشك ان النسخة شيفروليه كورفيت واحدة من ابرز السيارات الرياضية الخارقة، والتي استطاعت ان تحقق شعبية كبيرة داخل اسواق السيارات العالمية، لما تتضمنه من قدرات قوية تتعلق بناحية التسارع والانطلاق، إلى جانب تصميمها الخارجي الانيق.

شيفروليه C8 كورفيت Z06 تشارك في عمل انساني .. تفاصيل 

وتضم نجمة هذا الموضوع السيارة شيفروليه C8 كورفيت Z06 محرك ثماني الاسطوانات طراز V، بسعة 5500 سي سي، يستطيع ان ينتج قوة قدرها 670 حصانا، مع سرعة دوران تصل إلى 8.600 لفة في الدقيقة، بينما تنتقل السرعة إلى منظومة الدفع الخلفي عبر علبة تروس أوتوماتيكية الاداء ثمانية السرعات مزدوجة القابض من Tremec.

 

شيفروليه C8 كورفيت Z06 تشارك في عمل انساني

 

ويبدو أن هذه النسخة استطاعت أن تقدم دورًا خيري فعالاً إلى جانب قدراتها الفنية المميزة، حيث تم بيع أول نسخة من شيفروليه C8 كورفيت Z06 داخل مزاد باريت جاكسون الأخير في ولاية فلوريدا الأمريكية، وذلك بقيمة قدرها ميلون دولار.

شيفروليه C8 كورفيت Z06 تشارك في عمل انساني .. تفاصيل 

لتقدم تلك القيمة كاملة لصالح Thurgood Marshall College Fund، وهي منظمة تعمل على تقديم المبادرات التدريبية والتي تدعم المعلمين الطموحين من رياض الأطفال وحتى الصف الثاني عشر لدعم مهاراتهم وتعزيز قدراتهم، لتضاف إلى عائدات المزاد الخيري السابق لسيارة C8 Z06 كوبيه، وبذلك يصبح إجمالي المبلغ 4.6 مليون دولار.

شيفروليه C8 كورفيت Z06 تشارك في عمل انساني .. تفاصيل 

ويذكر أن الفائز بالمزاد هو ريك هندريك رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة هندريك بما فيهم فريق موتورسبورت، والذي استطاع ان يحقق الفوز 14 مرة بلقب كأس ناسكار.

شيفروليه كورفيت C8 كورفيت كورفيت Z06 شيفروليه C8 كورفيت Z06

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