شيفروليه كورفيت تستعرض قوتها وتاريخها العريق

تألقت شيفروليه كورفيت خلال فعاليات معرض سيما للسيارات ، بأول طراز من كورفيت تقوم الشركة الأمريكية العملاقة بإنتاجها و آخر طراز كورفيت تم انتاجه، ما عكس تاريخ السيارة العريق و الممتد منذ منتصف القرن الماضي و حفاظها على سمعها التي حافظت على أستمراريتها حتى الآن بشكل لا يصدق.

قوة و تاريخ العريق

و كان ديف كينديج المتخصص في إصلاح و إعادة ترميم السيارات الكلاسيكية القديمة قد نجح في إجراء عملية إحياء مذهلة لا يصدق للسيارة لطراز الجيل الأول من كورفيت ، و جعلها كأنها مصنوعة لأول مرة ، وحمل اسم شيفروليه كورفيت C1 و تم انتاجها للمرة الأولى عام 1953.

على مستوى التصميم الخارجي قام ديف كينديج مع فريق دوج بير فورمانس المسئول عن تصميم سيارات كورفيت باستبدال الهيكل الخارجي المصنوع من ألياف الزجاج بهيكل اخر مصنوع من ألياف الكاربون ، لتخفيف وزن السيارة بشكل أفضل من الماضي ، و تم تركيب الأجزاء الخارجية على هيكل رودستير شوب سبيك 7 ، و جنوط عملاقة من فورجلاين يبلغ قياسها 21 بوصة في الأمام و 22 بوصة في الخلف.

تعتمد سيارة كورفيت C1 المعدلة على محرك V8 بسعة 7000 سي سي معدل من قبل لينجنفيتلر تيوند ، مزودًا بحقن بورلا 8 ستاك ، و يولد قوة تصل الي 673 حصان و عزم دوران يصل الي 838 نيوتن/متر يرسل القوة الي العجلات الخلفية عبر ناقل حركة أوتوماتيكي.

ويعتبر تعديلاً شاملاً بالمقارنة بالنسخة الأصلية و التي بلغت قوة محركها ذو الست أسطوانات 150 حصاناً و سعة 3900 سي سي ، و بالطبع عند مقارنة مدى التطور التقني الهائل بين كورفيت C1 التي تمثل الجيل الأول و كورفيت Z06 التي تمثل الجيل الأخير و الأحدث ، سنجد مدى التطور الرهيب الذي وصلت له صناعة السيارات في السنوات الأخيرة.