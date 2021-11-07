سعر ومواصفات شيفروليه كابتيفا موديل 2021 في السعودية.. صور

تنتمي السيارة شيفروليه كابتيفا موديل 2021 إلى فئة السيارات الرياضية المتعددة الاستخدامات، والتي تقدم داخل السوق السعودي عبر 3 فئات من التجهيزات، إلى جانب تصميمها الخارجي الذي يعكس مساحتها الداخلية والتي تتسم بالرحابة، بالاضافة إلى التقنيات القياسية والإضافية الخاصة بكل فئة.

ويقدم موقع "صدى البلد" الاخباري سعر ومواصفات السيارة شيفروليه كابتيفا موديل 2021 في السوق السعودي.

مواصفات السيارة شيفروليه كابتيفا موديل 2021

تأتي السيارة شيفروليه كابتيفا موديل 2021 بناقل حركة اوتوماتيكي الأداء من طراز CVT، بينما تستمد أوامر القوة من سواعد محرك رباعي الأسطوانات، سعة 1500 سي سي، ينتج قوة قدرها 149 حصانا، وعزم أقصى للدوران 255 نيوتن/متر، بينما تصل سرعتها القصوى إلى 180 كيلومتر في الساعة.

تصميم وتجهيزات السيارة شيفرولية كابتيفا موديل 2021

ترتكز السيارة شيفروليه كابتيفا موديل 2021 على قاعدة عجلات بطول 2.750 متر، مع نسبة طول كلي بلغت 4.655 متر، وبعرض يقدر بـ 1.835 متر، مع ارتفاع يبلغ 1.760 متر، بالإضافة إلى واجهة أمامية تضم مصابيح نحيفة، ومصابيح ضباب تعمل بتقنية LED، ومرايات جانبية كهربائية، ومقابض أبواب من الكروم، مع شبكات هوائية متعددة المقاطع، وجنوط رياضية، وفتحة سقف بانوراما للفئات عالية التجهيز.

كما تحتوي السيارة شيفروليه كابتيفا موديل 2021 على مقود حركة مالتي فانكشن، وشاشة لعرض الوسائط المتعددة، ومكيف هواء، وزجاج كهربائي، ونظام صوتي وترفيهي، وبلوتوث، ومدخل AUX، بالإضافة إلى أنظمة المكابح المتطورة، ومنظومة الوسائد الهوائية AIRBAGS.

أسعار السيارة شيفروليه كابتيفا موديل 2021 في السوق السعودي

الفئة الأولى شيفروليه كابتيفا 2021 1.5T LS بسعر 67.059 ريال.

الفئة الثانية شيفروليه كابتيفا 2021 1.5T LT بسعر 71.225 ريال.

الفئة الثالثة شيفروليه كابتيفا 2021 1.5T Premium بسعر 78.044 ريال.