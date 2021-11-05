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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

في ذكرى تأسيسها.. أعرف أبرز طرازات شيفروليه "نوستالجيا"

نوستالجيا| في ذكرى
نوستالجيا| في ذكرى تأسيسها .. ابرز طرازات شيفروليه

تعتبر شركة شيفروليه الأمريكية هي واحدة من أعرق صانعي السيارت حول العالم، حيث تأسست في عام 1911 وبالتحديد في 3 نوفمبر على يد لويس شيفروليه ووليام ديورانت، واتخذت مدينة ديترويت في ولاية ميتشيغان الامريكية مقرًا لها، ولاشك أن شيفروليه هي بمثابة رأس الخيمة التي تأسست عليها شركة جنرال موتورز، حيث ضمت المجموعة شركة شيفروليه لتكون أول المشاركين.

 

ومن خلال التاريخ العريق للعلامة التجارية التابعة للصانع الأمريكي المخضرم، تشكلت خلال هذه الرحلة الممتدة العديد من الإصدارات القوية والمتنوعة، وذلك بين فئة السيدان الرياضية، وإطلالة الهاتشباك المميزة، إلى جانب سيارات الكروس أوفر، والسيارات الرياضية المتعددة الاستخدامات من عائلة الـ SUV، بالاضافة إلى السيارات الأولى من انتاج الشركة والتي باتت من التحف الكلاسيكية الآن.

واستطاعت شيفروليه أن تكتسب ثقة كبيرة داخل السوق الأمريكي، بالاضافة إلى عدد كبير من الأسواق العالمية، سواء كانت مجمعة محليًا هناك، أو بالأسواق الخارجية مثل مصانعها الكورية وهولدن الاسترالية، حيث تألقت داخل مختلف الأسواق بنخبة عالية من الطرازات المتنوعة، والتي شكلت حولها تلك الشعبية.

 

في ذكرى تأسيسها .. أبرز طرازات شيفروليه

 

حققت شيفروليه شهرتها الواسعة من خلال إصدارات قوية مثل، السيارة شيفروليه كورفيت وماليبو، وكامارو، وامبالا، والسيارة افيو وسبارك الشهيرة من فئة الهاتشباك، بالإضافة إلى فئة الشاحنات مثل كولورادو، والشاحنة الشهيرة سيلفاردو، وافالانش، والنسخة كوديات، ولاشك أن إصدارات الدفع الرباعي لها جناح خاص داخل أسطول سيارات شيفروليه مثل النسخة سوبربان، وترافرز، والسيارة تريلر بليزر، والنسخة الشهيرة كابتيفا، بالإضافة إلى السيارة HHR، واكيونكوس.

 

وتمتلك كل نسخة من هذه الإصدارات قدرات فنية على طريقة الصانع المخضرم، سواء كانت من ناحية التصميم الخارجي، وقدرات الدفع والانطلاق، إلى جانب التعزيزات المتواجدة داخل كل اصدار، مثل منظومة المحركات رباعية الإسطوانات، والسداسية، ومحركات الـ 8 سليندر، بالاضافة إلى قدرات الحماية والامان مثل المكابح عالية الاداء، ووسائد الحماية الهوائية والستارية.

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