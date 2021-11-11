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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

شيفروليه تزود كمارو بأقوى محرك سحب طبيعي في العالم

شيفروليه كمارو
شيفروليه كمارو

تعتبر شيفروليه كمارو واحده من ضمن أشهر السيارات الرياضية التي أنتجتها الشركة الأمريكية على مر التاريخ ، و يصنفها البعض بأنها فخر صناعة السيارات الأمريكية و ما زالت تحظى بشعبية كبيرة و ذلك رغم مرور أكثر من نصف قرن على أطلاق الأصدار الاول منها .

و قامت شيفروليية بتسليم نسخة من محرك ZZ632 ثماني الأسطوانات V8 الى فريق قسم السباقات الخاص بها و المعروف بأسم Hoonigan و ذلك للقيام بأجراء تعديلات ميكانيكية شاملة على سيارة الجيل الثالث من كمارو ، و تزويدها بالمحرك الجديد الخارق .

و نشرت الشركة الأمريكية فيديو على الأنترنت لعملية التحويل و التعديل الشاملة من البداية حتى النهاية يظهر فيه صوت و قوة المحرك ، و يبدأ الفيديو بوضع المحرك في مكانه داخل السيارة دون توصيلة ، و بعد عمل و مجهود كبير أصبح المحرك الجديد جاهز تماماً للعمل بعد محاولة واحده فقط  .

و لكن كابل البطارية انفصل بعد ذلك و توقف المحرك عن العمل ، و لكن تم توصيلة مرة آخرى ليعود المحرك و ينطلق بقوة و زئير هائل ، و نظراً لقوة المحرك عمل فريق التصميم على تحسين ثبات و ديناميكية السيارة للتناسب مع قوة المحرك .

 

و جاء المحرك الجديد بسعة 10.35 لتر و يولد قوة تصل الي  1005 حصان و عزم أقصى للدوران يصل الي 1188 نيوتن/متر بقدرة سحب طبيعي  .


و يبلغ سعر المحرك الجديد 37,759 دولار و ستبدأ شيفرولية في بيع المحرك الخارق الجديد في أوائل عام 2022 ، بالأضافة لاستمرار العمل على الجيل الثالث ليصبح جاهزاً رسمياً للعرض في معرض سيما للسيارات .

صناعة السيارات السيارات الأمريكي البطارية الرياض شيفروليه الجيل الثالث داخل السيارة أمريكية

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