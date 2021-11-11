شيفروليه تزود كمارو بأقوى محرك سحب طبيعي في العالم

تعتبر شيفروليه كمارو واحده من ضمن أشهر السيارات الرياضية التي أنتجتها الشركة الأمريكية على مر التاريخ ، و يصنفها البعض بأنها فخر صناعة السيارات الأمريكية و ما زالت تحظى بشعبية كبيرة و ذلك رغم مرور أكثر من نصف قرن على أطلاق الأصدار الاول منها .

و قامت شيفروليية بتسليم نسخة من محرك ZZ632 ثماني الأسطوانات V8 الى فريق قسم السباقات الخاص بها و المعروف بأسم Hoonigan و ذلك للقيام بأجراء تعديلات ميكانيكية شاملة على سيارة الجيل الثالث من كمارو ، و تزويدها بالمحرك الجديد الخارق .

و نشرت الشركة الأمريكية فيديو على الأنترنت لعملية التحويل و التعديل الشاملة من البداية حتى النهاية يظهر فيه صوت و قوة المحرك ، و يبدأ الفيديو بوضع المحرك في مكانه داخل السيارة دون توصيلة ، و بعد عمل و مجهود كبير أصبح المحرك الجديد جاهز تماماً للعمل بعد محاولة واحده فقط .

و لكن كابل البطارية انفصل بعد ذلك و توقف المحرك عن العمل ، و لكن تم توصيلة مرة آخرى ليعود المحرك و ينطلق بقوة و زئير هائل ، و نظراً لقوة المحرك عمل فريق التصميم على تحسين ثبات و ديناميكية السيارة للتناسب مع قوة المحرك .

و جاء المحرك الجديد بسعة 10.35 لتر و يولد قوة تصل الي 1005 حصان و عزم أقصى للدوران يصل الي 1188 نيوتن/متر بقدرة سحب طبيعي .



و يبلغ سعر المحرك الجديد 37,759 دولار و ستبدأ شيفرولية في بيع المحرك الخارق الجديد في أوائل عام 2022 ، بالأضافة لاستمرار العمل على الجيل الثالث ليصبح جاهزاً رسمياً للعرض في معرض سيما للسيارات .