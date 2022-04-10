تعليم الكبار: هناك خطة إستراتيجية لإعلان مصر خالية من الأمية عام 2030

صرح الدكتور عاشور عمري، رئيس الهيئة العامة لتعليم الكبار، بأن هناك خطة استراتيجية تُفعّل الآن؛ بدأت عام 2014 للقضاء على الأمية، لتصبح مصر خالية من الأمية عام 2030، لافتا إلى أن هناك 17 مليون أمي في مصر، وذلك وفقًا لآخر إحصائية تمت لعام 2021 من الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء، مؤكدًا: نواجه كثيرا من عزوف الدارس وكيفية إقناعه لتكملة المسيرة التعليمية.

وأضاف رئيس الهيئة العامة لتعليم الكبار، أن مشروع الجامعات هو السبب الأساسي في التطوير، مُوجهًا الشكر لوزارة التعليم العالي على تلك الإسهامات.

أضاف عمري، أن مصر بها أكثر من ١٧ مليون شخص لا يجيدون القراءة والكتابة، وهي نسبة كبيرة لا شك، وهو ما دفع الهيئة لتوقيع ١٢٠ بروتوكول مع جهات حكومية وغير حكومية لمعالجة المشكلة.

وأكد رئيس الهيئة العامة لتعليم الكبار، أن عدم وجود إحصائية بعدد الأشخاص المراد محو أميتهم حتى الآن من أهم العوائق، إضافة إلى ضرورة إيجاد تعديل تشريعي يسمح بقوة أكثر للهيئة وفرض إلزامية العمل التطوعي قدر الإمكان.