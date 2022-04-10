جوائز تصل نصف مليون جنيه.. بدء التسجيل في مسابقة عين شمس تبتكر 2022

أعلنت وحدة نقل التكنولوجيا بمركز الابتكار وريادة الأعمال بجامعة عين شمس iHub عن بدء التسجيل في مسابقة عين شمس تبتكر ASU INNOVATES 2022 وذلك تحت رعاية قطاع الدراسات العليا والبحوث فى الجامعة.

سجل وكن أحد الفائزين بجوائز مجموعها يصل إلى 425 ألف جنيه

التسجيل من خلال الرابط التالى.

أكد الدكتور محمد الصافي عميد كلية الحقوق جامعة عين شمس عل حرص إدارة الكلية دعم الأفكار الابتكارية وتعزيز روح المنافسة لدى أعضائها وباحثيها .

وأعلن الدكتور محمد صافي عن فتح باب التقدم لـ"مسابقة عين شمس تبتكر، مسار الباحثين"، وذلك بالمشاركة بفكرة بحثية قابلة للتحويل إلى خدمة أو مشروع ذي عائد اقتصادي، سواء أكانت الفكرة في مجال الدراسات القانونية أم في غيرها من المجالات العلمية والمعرفية.

والفئة المستهدفة من هذه المسابقة هم:

1- أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة بالكلية.

2- أعضاء الجهاز الإداري بالكلية.

3- الباحثون المسجلون بالكلية في احدى مرحلتي الدراسات العليا (الماجستير أو الدكتوراه).

فعلى من يرغب في المشاركة، سرعة التسجيل، في موعد أقصاه الأحد 10 أبريل 2022م، عبر الرابط التالي:

‏https://forms.gle/Xutf3SzCjVUsGupg6

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وفي إطار أنشطة رواد نوادي الابتكار بالكلية I club يعلن مكتب الابتكار وريادة الأعمال بالكلية عن فتح باب التسجيل لنموذج محاكاة مجلس كلية الحقوق جامعة عين شمس في إطار الدخول في جامعات الجيل الرابع وتحقيق أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030، على أن يكون هناك نموذجان أحدهما باللغة العربية والآخر باللغة الإنجليزية.

تقدم الدكتور محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس، ا. د عبد الفتاح سعود نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب ، ا. د ايمن صالح نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث ، ا. د هشام تمراز نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة والسادة أعضاء هيئة التدريس، بخالص التهنئة أعضاء هيئة التدريس الحاصلين علي جوائز الدولة المختلفة وهم:

الدكتور ضياء عبد المجــيد خليـل الأستاذ المتفرغ بكلية الهندسـة ــ جامعة عين شمـس جائزة الدولة التقديرية فى العلوم الهندسية 2021.

الدكتورة منال حمدى محمود السيد أستاذ بكلية الطب ــ جامعة عين شمس علي جائزة الدولة التقديرية في العلوم التكنولوجية المتقدمة في مجال العلوم الطبية.

الدكتورة رانيا محمد حافظ محمد حتحوت الأستاذ بكلية الصيدلة ــ جامعة عين شمس جائزة التفوق في مجال العلوم التكنولوجية