جوائز تصل نصف مليون جنيه.. بدء التسجيل في مسابقة عين شمس تبتكر 2022

أعلنت وحدة نقل التكنولوجيا بمركز الابتكار وريادة الأعمال بجامعة عين شمس iHub عن بدء التسجيل في مسابقة عين شمس تبتكر ASU INNOVATES 2022 وذلك تحت رعاية قطاع الدراسات العليا والبحوث فى الجامعة.
سجل وكن أحد الفائزين بجوائز مجموعها يصل إلى 425 ألف جنيه
التسجيل من خلال الرابط التالى.
أكد الدكتور محمد الصافي عميد كلية الحقوق جامعة عين شمس عل حرص إدارة الكلية دعم الأفكار الابتكارية وتعزيز روح المنافسة لدى أعضائها وباحثيها .
وأعلن الدكتور محمد صافي عن فتح باب التقدم لـ"مسابقة عين شمس تبتكر، مسار الباحثين"، وذلك بالمشاركة بفكرة بحثية قابلة للتحويل إلى خدمة أو مشروع ذي عائد اقتصادي، سواء أكانت الفكرة في مجال الدراسات القانونية أم في غيرها من المجالات العلمية والمعرفية.
والفئة المستهدفة من هذه المسابقة هم:
1- أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة بالكلية.
2- أعضاء الجهاز الإداري بالكلية.
3- الباحثون المسجلون بالكلية في احدى مرحلتي الدراسات العليا (الماجستير أو الدكتوراه).
فعلى من يرغب في المشاركة، سرعة التسجيل، في موعد أقصاه الأحد 10 أبريل 2022م، عبر الرابط التالي:
https://forms.gle/Xutf3SzCjVUsGupg6
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وفي إطار أنشطة رواد نوادي الابتكار بالكلية I club يعلن مكتب الابتكار وريادة الأعمال بالكلية عن فتح باب التسجيل لنموذج محاكاة مجلس كلية الحقوق جامعة عين شمس في إطار الدخول في جامعات الجيل الرابع وتحقيق أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030، على أن يكون هناك نموذجان أحدهما باللغة العربية والآخر باللغة الإنجليزية.
تقدم الدكتور محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس، ا. د عبد الفتاح سعود نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب ، ا. د ايمن صالح نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث ، ا. د هشام تمراز نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة والسادة أعضاء هيئة التدريس، بخالص التهنئة أعضاء هيئة التدريس الحاصلين علي جوائز الدولة المختلفة وهم:
الدكتور ضياء عبد المجــيد خليـل الأستاذ المتفرغ بكلية الهندسـة ــ جامعة عين شمـس جائزة الدولة التقديرية فى العلوم الهندسية 2021.
الدكتورة منال حمدى محمود السيد أستاذ بكلية الطب ــ جامعة عين شمس علي جائزة الدولة التقديرية في العلوم التكنولوجية المتقدمة في مجال العلوم الطبية.
الدكتورة رانيا محمد حافظ محمد حتحوت الأستاذ بكلية الصيدلة ــ جامعة عين شمس جائزة التفوق في مجال العلوم التكنولوجية