وزير الأوقاف يوجه رسالة للمواطنين بشأن صلاة التراويح في المساجد.. تفاصيل

قال الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، إنه يجب ان نحافظ على موعد صلاة الترويح والمقرر نصف ساعة، مضيفا أن هناك التزام كبير بالإجراءات الاحترازية في المساجد في ظل ظروف جائحة كورونا.

وأضاف مختار جمعة، في مداخلة هاتفية مع الاعلامي عمرو أديب، مقدم برنامج الحكاية، المذاع عبر قناة ام بي سي مصر ٢، مساء اليوم الأحد، أن لم نفتح فتحا مطلقا، ولم نغلق اغلاقا مطلقا، موضحا أن هناك اتباع للإجراءات التي اقرتها الدولة في المرحلة الحالية بشأن جائحة كورونا.



وأشار الدكتور محمد مختار جمعة وزير الاوقاف، إلى أن هناك إلتزام عام، وهذا يراه ويتابعه في المساجد في ظل الظروف الحالية وخاصة في شهر رمضان المبارك.

لا حج على نفقة الدولة في أي وزارة هذا العام

أعلن الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، عن قرار جديد للدولة بشأن الحج على نفقة الدولة، مؤكدا أنه تقرر أنه لن يكون هناك حج على نفقة الوزارة هذا العام، كما تقرر أنه لا حج على نفقة الدولة على الاطلاق في أي وزارة.

وأكد محمد مختار جمعة، أنه يمكن تفهم أنه يكون هناك علاج على نفقة الدولة نظرا للظروف التي نمر بها، ولكن الحج يكون لمن لديه قدرة مادية وعلى المستطيع، متسائلا: "أيهما أولى الواجب العيني، أم الواجب الكفائي".

وأوضح وزير الأوقاف، أن الحج ليس الباب الوحيد للحصول على المغفرة، فهناك وسائل عدة للحصول على الثواب، منوها بأن الحج هذا العام سيكون الأولوية لمن لم يؤد الفريضة من قبل، معلقا: "نساعد الدولة المستضيفة للحج بألا يكون هناك زحام ولا نجازف بأعداد كثيرة".