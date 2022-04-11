عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

وزير الأوقاف يوجه رسالة للمواطنين بشأن صلاة التراويح في المساجد.. تفاصيل

وزير الاوقاف
وزير الاوقاف

قال الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، إنه يجب ان نحافظ على موعد صلاة الترويح والمقرر نصف ساعة، مضيفا أن هناك التزام كبير بالإجراءات الاحترازية في المساجد في ظل ظروف جائحة كورونا.

 

وأضاف مختار جمعة، في مداخلة هاتفية مع الاعلامي عمرو أديب، مقدم برنامج الحكاية، المذاع عبر قناة ام بي سي مصر ٢، مساء اليوم الأحد، أن لم نفتح فتحا مطلقا، ولم نغلق اغلاقا مطلقا، موضحا أن هناك اتباع للإجراءات التي اقرتها الدولة في المرحلة الحالية بشأن جائحة كورونا. 


وأشار الدكتور محمد مختار جمعة وزير الاوقاف، إلى أن هناك إلتزام عام، وهذا يراه ويتابعه في المساجد في ظل الظروف الحالية وخاصة في شهر رمضان المبارك. 

 

لا حج على نفقة الدولة في أي وزارة هذا العام

أعلن الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، عن قرار  جديد للدولة بشأن الحج على نفقة الدولة، مؤكدا أنه تقرر أنه لن يكون هناك حج على نفقة الوزارة هذا العام، كما تقرر أنه لا حج على نفقة الدولة على الاطلاق في أي وزارة.

وأكد محمد مختار جمعة، أنه يمكن تفهم أنه يكون هناك علاج على نفقة الدولة نظرا للظروف التي نمر بها، ولكن الحج يكون لمن لديه قدرة مادية وعلى المستطيع، متسائلا: "أيهما أولى الواجب العيني، أم الواجب الكفائي".

وأوضح وزير الأوقاف، أن الحج ليس الباب الوحيد للحصول على المغفرة، فهناك وسائل عدة للحصول على الثواب، منوها بأن الحج هذا العام سيكون الأولوية  لمن لم يؤد الفريضة من قبل، معلقا: "نساعد الدولة المستضيفة للحج بألا يكون هناك زحام ولا نجازف بأعداد كثيرة".

 

الأوقاف جائحة كورونا التراويح محمد مختار جمعة عمرو أديب صلاة التراويح في المساجد

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

انخفاض الحرارة 11 درجة.. الأرصاد تنصح بارتداء الملابس الشتوية

شروط الخروج على المعاش المبكر طبقا لقانون التأمينات والمعاشات الجديد.. تعرف عليها

موعد صرف معاشات مايو 2022

بدء تدريبات معلمي الصفوف الأولى على منصة التطوير المهني الإلكترونية اليوم

حريق يلتهم محلا تجاريا في شبرا مصر.. صور

مورد وخدودك حمرا| هل ترتبط ياسمين عز بـ أبو جبل على طريقة وفاء الكيلاني ؟

سعر الذهب اليوم الأحد 10-4-2022

طارق شوقي عن مسلسل "دايما عامر": يتناول شئون التعليم المصري بشكل درامي

موضوعات متعلقة

الأوقاف تحتفل بذكرى انتصارات العاشر من رمضان بمسجد الحسين.. صور

ترشيحاتنا

لأصحاب المهن الحرة.. احذر غرامة تصل لـ 100 ألف جنيه حال عدم إصدارك للفاتورة الإلكترونية

محو أمية 4 أشخاص شرط الحصول علي شهادة التخرج بأداب عين شمس

دعاء اليوم العاشر من رمضان.. اللهم اقض حاجتي فإنك عليها قادر

تعرف على سعر شراء وبيع الريال السعودى اليوم الاثنين 11-4-2022

وزير الأوقاف يوجه رسالة للمواطنين بشأن صلاة التراويح في المساجد.. تفاصيل

ذكرى انتصارات العاشر من رمضان|حكاية البطل يوسف عوف خصص العدو طائرة لاستهدافه

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد.. سمكة جمبري تنظف أسنان غواص باحترافية |فيديو

مصطفي قمر يتألق في خيمة رمضانية بحضور كامل العدد.. صور

مورد وخدودك حمرا| هل ترتبط ياسمين عز بـ أبو جبل على طريقة وفاء الكيلاني ؟

الاختيار 3 الحلقة 9.. الرئيس السيسي يرفض الانضمام لجماعة الإخوان.. والقبض على خلية مدينة نصر

فيديو

جدتها مصرية.. من هي مارين لوبان مرشحة الانتخابات الفرنسية الرئاسية؟

الجمهور شتمني بأمي.. هل يستمر محمد أبو جبل مع الزمالك؟ .. فيديوجراف

كواليس تصميم عروسة لعبة السبيط في الكبير أوي 6 .. فيديوجراف

بعد تفشي أوميكرون وحبسهم في المنزل..سكان شنغهاي يسرقون الطعام من المتاجر.. فيديوجراف

المزيد

ساحة رأي

يارا زكريا تكتب: يختارون حياة الآخرين

ما شيطان إلا بنى آدم

أضواء حول التأريخ للعيد الألفي للأزهر

د. محمد زيدان يكتب: الإسلام دين الكون

أرواح خلدها رمضان|بُوصلة الصائمين.. الشيخ محمد رفعت

إيزيس.. عنفوان الحياة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبوالعينين

دراما رمضان والمواطن الغلبان

إلهام أبو الفتح

هل نودع الإعلانات العشوائية؟

خالد جمال

الكبير أوي & رامز موفي ستار.. ساعة الإفطار

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفى «20»

مني أحمد

رمضان بالمصري

عبد المعطى أحمد

اتقان العمل واجب شرعى فى رمضان

نهال علام

الاختيار

د.هادي التونسي

صديقي الياباني

اﻟﻤﺰﻳﺪ