كان من دواعي سروري العمل معك.. ضياء السيد يودع كيروش بتغريدة وصورة

وجه ضياء السيد المدرب المساعد بالجهاز الفني السابق لمنتخب مصر رسالة للمدرب البرتغالي كارلوس كيروش، إثر إنهاء عقده بالتراضي مع الاتحاد المصري لكرة القدم اليوم.

وأنهى اتحاد الكرة عقد كيروش بعد إخفاقه في قيادة منتخب مصر لبلوغ نهائيات كأس العالم قطر 2022.

ونشر ضياء السيد عبر حسابه الرسمي على موقع "تويتر" صورة له رفقة الجهاز الفني لمنتخب مصر وكارلوس كيروش وعلق عليها قائلًا: "كان من دواعي سروري العمل معك، أقدر صداقتك وأحترم احترافيتك".

واختتم مدرب المنتخب السابق رسالته: "أنت إنسان رائع.. وكل التوفيق لمنتخب مصر".