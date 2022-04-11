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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

كان من دواعي سروري العمل معك.. ضياء السيد يودع كيروش بتغريدة وصورة

كيروش وضياء السيد
كيروش وضياء السيد

وجه ضياء السيد المدرب المساعد بالجهاز الفني السابق لمنتخب مصر رسالة للمدرب البرتغالي كارلوس كيروش، إثر إنهاء عقده بالتراضي مع الاتحاد المصري لكرة القدم اليوم.

وأنهى اتحاد الكرة عقد كيروش بعد إخفاقه في قيادة منتخب مصر لبلوغ نهائيات كأس العالم قطر 2022.

ونشر ضياء السيد عبر حسابه الرسمي على موقع "تويتر" صورة له رفقة الجهاز الفني لمنتخب مصر وكارلوس كيروش وعلق عليها قائلًا: "كان من دواعي سروري العمل معك، أقدر صداقتك وأحترم احترافيتك".

واختتم مدرب المنتخب السابق رسالته: "أنت إنسان رائع.. وكل التوفيق لمنتخب مصر".

ضياء السيد منتخب مصر كارلوس كيروش الاتحاد المصري لكرة القدم نهائيات كأس العالم قطر 2022

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