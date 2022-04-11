بمشاركة مصطفى فتحي.. التعاون يسقط أمام باختاكور في دوري أبطال أسيا

تلقى التعاون السعودي المحترف في صفوفه المصري مصطفى فتحي، الهزيمة أمام نظيره باختاكور الأوزبكي بهدف دون رد، في المباراة التي جمعت بينهما على ملعب "مدينة الملك عبد الله الرياضية" ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات لدوري أبطال أسيا.

وجاء هدف المباراة الوحيد عن طريق خوزهيمات ايركينوف لاعب باختاكور الأوزبكي في الدقيقة 83 من عمر اللقاء.

وشارك مصطفى فتحي أساسيًا للمرة الأولى في دوري أبطال أسيا، بعدما غاب عن مواجهة الدحيل القطري في الجولة الأولى من دور المجموعات.

لم يقدم مصطفى فتحي لاعب التعاون المنتظر منه، قبل أن يخرج بديلًا في الدقيقة 77 ليشارك بدلُا منه نواف الرشودي.

وشهدت المباراة حالة طرد في الدقيقة 90 ريان الموسى لاعب التعاون بعد عركلة لاعب باختاكور الأوزبكي المنفرد تمامًا بالمرمى.

ويقع التعاون السعودي في المجموعة الرابعة من دوري أبطال أسيا مع كل من، باختاكور الأوزبكي، وسباهان أصفهان الإيراني، والدحيل القطري.

وحصد فريق باختاكور الأوزبكي أول ثلاث نقاط له في دور المجموعات ليتساوى مع التعاون وكل فرق المجموعة الرابعة برصيد 3 نقاط، من فوز وهزيمة لجميعهما.