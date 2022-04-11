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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

محمد نجاتي: عملت فيلم قشطة يابا علشان كنت مفلس ومفيش في جيبي مليم

محمد نجاتي
محمد نجاتي

كشف الفنان محمد نجاتي، تفاصيل جديدة عن دوره في فيلم قشطة يابا. 


وقال محمد نجاتي، في حوار مع الإعلامية ياسمين علي، مقدمة برنامج كلام الناس، المذاع عبر قناة ام بي سي مصر، مساء اليوم الأحد، إن :"عملت فيلم قشطة يابا علشان كنت مفلس ومفيش في جيبي مليم". 


فيما أكد الفنان محمد النجاتي، أن يتم تقيم الفن بأشياء غير صحيحة، والجميع يتحدث بطريقة غير معهودة، والحديث عن أمور غير هامة.

وأضاف محمد نجاتي، في حوار مع الإعلامية ياسمين علي، مقدمة برنامج كلام الناس، المذاع عبر قناة ام بي سي مصر، مساء اليوم الأحد، أن :"لو مراتي مش عاوز حد يلمسها ما أدخلهاش الفن، وفتحت السبيكر مع المخرج علشان مراتي تفهم موضوع طلاق منة". 
وأكمل الفنان محمد نجاتي، أن :"جاءت لي منة عرفة وطلبت مني أنها مش عايزه تتشال"، متابعا أن :" إزاي منة عرفة تقولي مش عاوز أتشال، حزين إنه بعد 30 سنة تمثيل أول مرة  أبقى ترند  بسبب خناقة". 

 

محمد نجاتي قشطة يابا اخبار التوك شو

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