السالمية والنصر يفوزان على القادسية والعربي في الدوري الكويتي الممتاز لكرة القدم

فاز ناديا السالمية والنصر، مساء أمس الأحد، على القادسية والعربي، على التوالي، في ختام منافسات الجولة الـ15 من الدوري الكويتي الممتاز لكرة القدم (دوري إس تي سي).



في المباراة الأولى التي جرت على استاد محمد الحمد، تغلب السالمية على القادسية بثلاثة أهداف دون رد، ليرفع رصيده إلى 28 نقطة، في حين تجمد رصيد الخاسر عند 26 نقطة.



سجل أهداف السالمية كل من محترفه العاجي جمعة سعيد في الدقيقة 46، ونايف زويد في الدقيقة 52، وفهد الرشيدي في الدقيقة 89.



وفي المباراة الأخرى التي أقيمت على استاد صباح السالم، فاز النصر على العربي بهدفين دون رد، ليرفع رصيده إلى 21 نقطة، في حين تجمد رصيد العربي عند 26 نقطة.



ومع ختام الجولة الـ15، يعتلي الكويت صدارة الترتيب ب،33 نقطة، يليه كاظمة ثانيا بـ31 نقطة، ثم السالمية ثالثا بـ28 نقطة، وحل العربي والقادسية في المركزين الرابع والخامس بـ26 نقطة لكل منهما.



وحل النصر في المركز السادس بـ21 نقطة، ثم الفحيحيل والشباب في المركزين السابع والثامن برصيد 12 نقطة لكل منهما، فيما جاء التضامن في المركز التاسع بـ10 نقاط، فيما حل اليرموك في المركز العاشر والأخير بتسع نقاط.

