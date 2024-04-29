في الرياض.. تفاصيل الاجتماع السداسي للدول العربية وبلينكن بشأن غزة

ترأس وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، في الرياض اليوم الاثنين، الاجتماع الوزاري التشاوري السداسي مع الولايات المتحدة، لبحث تطورات الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.

وقالت وزارة الخارجية السعودية في بيان لها، وفقا لوكالة الأنباء السعودية "واس"، إنه حضر الاجتماع كل من الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري، والشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية الإماراتي، ونائب رئيس الوزراء وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي، ووزير الخارجية المصري سامح شكري، وأمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية حسين الشيخ، ووزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن.

وأشارت الخارجية السعودية، إلى أن الاجتماع بحث تطورات الأوضاع في قطاع غزة، وأهمية التوصل إلى وقف فوري وتام لإطلاق النار، وإنهاء الحرب، بما يضمن حماية المدنيين وفقاً للقانون الإنساني الدولي، بالإضافة إلى مناقشة آليات رفع كافة القيود التي تعرقل دخول المساعدات الإنسانية إلى مناطق القطاع كافة، بما يضمن عدم تفاقم الأزمة الإنسانية.

وأضافت الوزارة أن الاجتماع تطرق إلى الجهود التي تبذلها دول السداسية العربية الداعمة لمسألة الاعتراف الدولي بالدولة الفلسطينية، بما يحقق تطلعات الشعب الفلسطيني في تجسيد دولته المستقلة وذات السيادة على حدود الرابع من يونيو 1967، واتخاذ خطوات لا رجعة فيها لتنفيذ حل الدولتين، وفقا للقرارات الدولية ذات الصلة.