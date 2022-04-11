جلسات الدوار لمشروع تنمية الأسرة المصرية بأسوان يواصل فعالياته الثقافية الرمضانية

تحت شعار “ جلسات الدوار ” واصل فرع ثقافة أسوان تنظيم فعاليات المشروع القومى لتنمية الأسرة المصرية والتى تقدم العديد من السهرات الرمضانية بعدد من القرى ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" وذلك حرصاً على نشر الوعى الثقافى.

وتضمنت الفعاليات تقديم إنشاد دينى لليوم الثانى للمشروع بقريه الرديسية بحرى قرية "البحيرة" مركز ادفو، محاضرة "مكانة المرأة فى الإسلام" للشيخ صلاح الدردير والذى أشار إلى أن الإسلام أولى المرأة اهتماما كبيرا ونظر إليها نظرة تكريم واعتزاز، فهى شريكة الرجل في تحمل مسؤوليات الحياة.

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كما شهدت الفاعليات ورشة فنية "رسم على الوجوه للأطفال" للفنان محمد أحمد ، و "ورشة حكى" للباحث ياسر محمد عن الاسرة الصغيرة ، ثم قدم عرض عرائس "الارجوز" للفنان هانى فهمى.

وفى الختام قدم عرض فنى لفرقة السباعية للانشاد الدينى بقيادة الشيخ حسين البيومى قدمت الفرقة مجموعة من التواشيح والابتهالات الدينية.

وأقيم بقصر ثقافة العقاد ورشة فنية "مشغولات رمضانيه من خامات البيئية" للفنانة علا ناجي، ضمن نشاط نادي المرأة بإستخدام ورق الكرتون والفوم لعمل فانوس رمضان، وبث "محاضرة رمضان والدراما"للمخرج مؤمن فتح الله لقصر ثقافة دهميت.

وكان قد أكد المهندس على أبو القاسم أبن محافظة أسوان العائد من الأراضى السعودية عقب الإفراج والعفو الملكى عنه بأنه لم يتوقع أن تنتهي الإجراءات، ويتم الإفراج عنه خلال هذه الأيام ، وأن ما تعرض له أكد على أن الشعب المصري شعب ذو رأفه ورحمة وقوى وصامد، وعندما يكون لديه إصرار على شئ يقف وراءه حتى يصل إليه ويحققه، فشكراً للجميع .

وقدم المهندس على أبو القاسم شكره للرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس جمهورية مصر العربية ووزير العدل ووزيرة الهجرة وشيخ الأزهر ومحافظ أسوان اللواء أشرف عطية، وجميع المسئولين الذين كانوا بالنسبة له خير سند وعون لعبور محنته على خير.

كما وجه المهندس علي أبو القاسم، الشكر لجميع طاقم السفارة المصرية بالسعودية والقنصلية على وقوفهم إلى جانبه طوال الـ 6 سنوات فترة سجنه.

وكانت قد واصلت مديرية الشباب والرياضة بأسوان تنظيم فعاليات الدورات الرمضانية فى مختلف الألعاب الجماعية والفردية.