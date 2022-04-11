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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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ثقافة

«ترميم قضية أحمس.. القمر يولد في الدنيا».. رواية جديدة عن الهيئة العامة للكتاب

صدى البلد

أصدرت  الهيئة العامة المصرية للكتاب رواية جديدة بعنوان “ ترميم قضية أحمس .. القمر يولد في الدنيا” للكاتب مجيد طوبيا، وذلك للمشاركة في الدورة الـ53 من معرض القاهرة الدولي للكتاب، المقرر إقامته نهاية يناير الجاري، بمركز المعارض الدولي بالتجمع الخامس.


تدور أحداث الرواية في ذلك الزمن الذي كانت فيه مياه الفيضان تغمر الأرض الزراعية معظم الصيف إلى أن تنحسر بسرعة في الخريف، فتبدأ زراعتها الموسمية.


وكانت مصر ممزقة بين ثلاثة حكام: سقنن رع، ملك طيبة الوطني بالأقصر، جنوبه حاكم كوش المتمرد جنوب اسوان، وشماله وحتى الدلتا الهكسوس الأجانب.

 

وقالت الرواية في مستهلها: «وهنا يتآكل النص الهيروغليفي تمامًا بفعل آلاف السنين، والرواية تحاول ترميم نقوش المقبرة، والتي يقصد بها مقبرة أحمس، وإعاة فتح ملف القضية وفق ظروفها التاريخية، انطلاقا من زمن الجد الأكبر (نشى)، وقت أن كان صبيا، قبل الميلاد بأكثر من ألف وخمسمائة سنة.

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والكاتب مجيد إسحق طوبيا، روائي وأديب مصري، ولد في 25 مارس 1938 المنيا بمصر، حاصل على درجة بكالوريوس في الرياضة والتربية من كلية المعلمين في القاهرة عام 1960، ودبلوم معهد السيناريو عام 1970، ودبلوم الدراسات العليا بالإخراج السينمائي من معهد السينما بالقاهرة عام 1972.

 

وحصل طوبيا على وسام العلوم والفنون من الطبقة الأولى عام 1979، وجائزة الدولة التشجيعية في الآداب من المجلس الأعلى لرعاية الفنون والآداب والعلوم الاجتماعية في نفس العام، بالإضافة لجائزة الدولة التقديرية للآداب عام 2014.

رواية جديدة معرض القاهرة الدولي للكتاب الهيئة العامة للكتاب جائزة الدولة التشجيعية دار الشروق مركز المعارض الدولي بالتجمع الخامس قضية أحمس أحمس

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