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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

تداول 1815 طن بضائع و253 شاحنة بموانئ السويس والبحر الأحمر

صدى البلد

شهدت موانى السويس والبحر الأحمر فى الحركة الملاحية و حركة تداول البضائع خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية وصول و مغادرة ٦ سفن خلال اليوم.


فسجلت الهيئة بموانيها وصول سفينتي بضائع عامة ومتنوعة، ومغادرة ٤ سفن بضائع عامة ومتنوعة ، وترسو على الأرصفة  ١١ سفينة ، ومن المنتظر دخول سفينتين جديدتين اليوم.

شملت حركة الصادرات تداول ١٥٨٥ طن بضائع عامة ومتنوعة و ١٨٣ شاحنة و٥ سيارات ملاكى. 
كما شملت حركة الواردات تداول ٢٣٠ طن بضائع عامة و٧٠ شاحنة و٣ سيارات ملاكى. 


غادرت ميناء سفاجا السفينة الحرية بحمولة ٣٢ شاحنة وسيارتين ملاكي والسفينة بوسيدن أكسبريس بحمولة ٩٩ شاحنة  وسيارتين ملاكى. 


كما استقبل ميناء نويبع السفينة سيناء والسفينة عمان وغادرت السفينة سيناء والسفينة عمان حيث تم استقبال ٧٠ شاحنة بحمولة ٢٣٠ طن بضائع عامة  و٣ سيارات ملاكى و تم تصدير ٥٢ شاحنة بحمولة ١٥٨٥ طن بضائع عامة.

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