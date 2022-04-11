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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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تعليم

"هندسة القاهرة" تفوز بالمركزين الأول والرابع فى المسابقة الدولية للزراعة الحضرية

جامعة القاهرة
جامعة القاهرة

أعلن الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، فوز فريقين من طلاب كلية الهندسة بالمركز الأول والجائزة الأولى من طلاب قسم الهندسة المعمارية، وبالمركز الرابع من طلاب برنامج الساعات المعتمدة، في المنافسة النهائية للمسابقة الدولية للزراعة الحضرية 2022 Urban Farm في نسختها الرابعة، والتي نظمتها جامعة بولونيا بالتعاون مع عدد من الجامعات والمراكز البحثية الأوروبية، وتأتي ضمن مشروع الاتحاد الأوروبي هورايزون للنظم الغذائية للمدن الأوروبية.

وهنأ الدكتور محمد الخشت، الطلاب الفائزين في المسابقة بالمركزين الأول والرابع، مؤكدًا كفاءة طلاب الجامعة وتميزهم وقدرتهم على المشاركة الفعالة والمشرفة في المسابقات المحلية والدولية في مختلف المجالات سواء العلمية أو الثقافية أو الرياضية، والفوز بمراكز متقدمة.

وأكد الدكتور محمد الخشت، حرص جامعة القاهرة على تنمية روح الابتكار والإبداع والإتقان في كل أعمال أبنائها، وإحداث التكامل في المجالات التي يدرسونها، بالإضافة إلى تشجيعهم على التواصل مع أقرانهم من مختلف الجامعات العالمية، ودعم المشروعات الطلابية التي تهدف إيجاد حلول مبتكرة في مختلف المجالات، والمشاركة في المسابقات الدولية.

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وأوضح الدكتور محمد الخشت، أن فريقي كلية الهندسة شاركا في المسابقة الدولية للزراعة الحضرية بمشروعين ابتكاريين في مجال الزراعة الحضرية بالمدن لتطوير موقع حديقة مركزية في مدينة بولونيا، موضحًا أن فريق قسم الهندسة المعمارية الفائز بالمركز الأول ضمن فريق عمل مع طلاب إيطاليين من تخصصات مختلفة، قدم مشروعًا لتطوير موقع أحد أكبر حدائق بولونيا لتحويله إلى موقع ذكي يحقق أهداف التنمية المستدامة، وقدم فريق برنامج الساعات المعتمدة مشروعًا ابتكاريًا بإسم انتلوب Entoloop.

من جانبه، قال الدكتور حسام عبد الفتاح عميد كلية الهندسة، إن المسابقة الدولية للزراعة الحضرية تساهم في حل المشكلات الحالية للمدن، ومواجهة الزيادة في عدد سكان الحضر، وعمل تطبيقات للزراعة الحضرية الخضراء بأسلوب معماري مستدام وذكي يتماشى مع أحدث النظم والتكنولوجيا، وجعل المدن أكثر استدامة لمواجهة التغير المناخي وتعزيز النمو الاقتصادي والاقتصاديات الجديدة بما يساهم في تحقيق التنمية المستدامة وأهدافها.

ولفت الدكتور محسن أبو النجا أستاذ الهندسة المعمارية والتنمية المستدامة والمشرف على فرق طلاب هندسة القاهرة، إلى أن المسابقة ضمت 22 فريقًا تأهل منهم للمرحلة النهائية 10 فرق من 18 جامعة دولية يمثلون 15 دولة هي السويد، وألمانيا، وبلجيكا، وفرنسا، وإيطاليا، والبرتغال، والبرازيل، والهند، وروسيا، والمكسيك، وتنزانيا، وفيتنام، وباكستان، وتركيا، بالإضافة إلى مصر التي شاركت بـ 3 مجموعات طلابية من جامعة القاهرة. 

وتابع الدكتور محسن أبو النجا، أن فريقي كلية الهندسة الفائزين حصلا على التشجيع والدعم الكامل من رئيس الجامعة،وتمكنا من تحقيق الفوز المشرف لمصر والجامعة، وشاركا في عرض مشروعاتهم المبتكرة أمام لجنة التحكيم الدولية في الحفل النهائي عبر الإنترنت نظرًا لظروف جائحة فيروس كورونا، موضحًا أن الفريق الأول ضم الطلاب (رنا سمير، ولمياء جمال، وعبد الرحمن عبد الله)، وضم الفريق الثاني الطلاب (نورين كرار، وآية المركبي، وأميرة سيد).

جدير بالذكر أن المسابقة الدولية للزراعة الحضرية تهدف إلى تعزيز التعاون الدولي متعدد التخصصات بين الجامعات على المستوى العالمي، وتصميم أنظمة الزراعة الحضرية الذكية والمبتكرة التي تدمج أفضل الابتكارات والحلول المعمارية والتكنولوجيا لإنتاج الغذاء النظيف في البيئات الحضرية.

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