نشرة الصحة والمرأة.. أعراض السكتة الدماغية.. 3 نصائح لمرضي الكبد للصيام في رمضان

نشر موقع صدى البلد أخبارا مهمة خلال الساعات الماضية في مجالي الصحة والمرأة، يمكنك التعرف عليها خلال السطور التالية

تعد السكتة الدماغية من أخطر الأمراض التى تصيب الإنسان لأن التأخر فى اكتشافها وعلاجها حتى لو مجرد دقائق يمكن أن تسبب مضاعفات خطيرة من بينها الشلل والوفاة.

ووفقا لما جاء فى موقع “nhs ” نعرض لكم أعراض السكتة الدماغية الرئيسية وأهم أسبابها .

غالبية مرضى الكبد الذين يعانون من أمراض مستقرة يمكنهم الصيام خلال شهر رمضان دون حدوث مضاعفات محتملة.

ولكن مرضى التهاب الكبد الحاد ودوالي المريء والاستسقاء والتهاب الدماغ الكبدي يجب أن يمتنعوا عن الصيام لأنه قد يؤثر سلبًا على ظروفهم الصحية.

اليوم العالمي لمرض باركنسون، الذي يتم الاحتفال به سنويًا في 11 أبريل ، وقد يمكن وصف مرض باركنسون بأنه اضطراب حركي يؤثر على الجهاز العصبي.

ونعرض لكم اليوم كل ما تحتاج لمعرفته حول هذه الحالة. وموضوع هذا العام هو الرعاية الصحية المتكاملة.