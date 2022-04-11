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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

نشرة الصحة والمرأة.. أعراض السكتة الدماغية.. 3 نصائح لمرضي الكبد للصيام في رمضان

صدى البلد

نشر موقع صدى البلد أخبارا مهمة  خلال الساعات الماضية في مجالي الصحة والمرأة، يمكنك التعرف عليها خلال السطور التالية 

 

التأخر في علاجها يسبب الوفاة.. السكتة الدماغية أعراضها وأسبابها 

 

تعد السكتة الدماغية من أخطر الأمراض التى تصيب الإنسان لأن التأخر فى اكتشافها وعلاجها حتى لو مجرد دقائق يمكن أن تسبب مضاعفات خطيرة من بينها الشلل والوفاة.

ووفقا لما جاء فى موقع “nhs ” نعرض لكم  أعراض السكتة الدماغية الرئيسية وأهم أسبابها . 

 

 

لمرضى الكبد.. 3 نصائح للصيام في رمضان

غالبية مرضى الكبد الذين يعانون من أمراض مستقرة يمكنهم الصيام خلال شهر رمضان دون حدوث مضاعفات محتملة.

ولكن مرضى التهاب الكبد الحاد ودوالي المريء والاستسقاء والتهاب الدماغ الكبدي يجب أن يمتنعوا عن الصيام لأنه قد يؤثر سلبًا على ظروفهم الصحية. 

 

في اليوم العالمي للباركنسون.. المشكلات التي يواجهها أصحاب هذا المرض

اليوم العالمي لمرض باركنسون، الذي يتم الاحتفال به سنويًا في 11 أبريل ، وقد يمكن وصف مرض باركنسون بأنه اضطراب حركي يؤثر على الجهاز العصبي. 

ونعرض لكم اليوم  كل ما تحتاج لمعرفته حول هذه الحالة. وموضوع هذا العام هو الرعاية الصحية المتكاملة. 

مرأة صدى البلد موقع صدى البلد الصحة والمرأة مجالي الصحة والمرأة نشر موقع صدى البلد اليوم العالمي لمرض باركنسون

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