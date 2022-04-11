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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

تعليم الوادي الجديد : طرح لحوم طازجة بـ120 جنيها بمنفذ إدارة الخارجة

جانب من المبادره
جانب من المبادره

قال  الدكتور جمال حسن وكيل  وزارة التعليم بـ الوادى الجديد، إنه سيتم توفير اللحوم البلدية الطازجة، أمام المواطنين، بأسعار مخفضة عن مثيلاتها بالأسواق وطرحها للبيع بسعر 120 جنيها للكيلو بمنفد إدارة الخارجة التعليمية.

يأتي ذلك فى إطار تنفيذ توجيهات اللواء الدكتور  محمد الزملوط محافظ الوادى الجديد، بتخفيف العبء عن كاهل المواطنين خاصة محدودى الدخل.

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وقال وكيل التعليم أن المحافظ أصدر توجيهاته باستكمال تنفيذ مبادرات تخفيض الأسعار لمنتجات اللحوم الطازجة والسلع الغذائية طوال شهر رمضان لتخفيف الأعباء عن المواطنين والحد من الممارسات الاحتكارية ورفع الأسعار.

ولفت الي أنه  تم التوجيه بتوفير كافة السلع الغذائية والتوسع في فتح منافذ بيع اللحوم البلدية ومنتجات الصوب الزراعية بأسعار مخفضة، وذلك في إطار جهود المحافظة لتوفير السلع الغذائية واللحوم بأسعار مخفضة للتخفيف عن المواطنين خلال شهر رمضان المبارك.

وخلال متابعته لمنفذ البيع  وجه وكيل التعليم بالمحافظة، الشكر والتقدير لمحافظ الإقليم لحرصه الدائم  على مصلحة المواطن و الحد من استغلال بعض  التجار ، وتوفير كافة السلع الأساسية للمواطنين .

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