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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

المشدد لـ4 أشخاص في اختطاف طفلة وطلب فدية من والدها بالقليوبية

محكمة
محكمة

قضت محكمة جنايات شبرا الخيمة في القليوبية الدائرة الثانية برئاسة المستشار أيمن عفيفي سالم رئيس المحكمة بالسجن المشدد لمدة 15 عاما، لـ 4 متهمين لاتهامهم باختطاف طفلة 7 سنوات من امام منزلها بالعبور وطلب فدية 3 ملايين جنيها لإطلاق سراحها.


وتضمن أمر الإحالة الخاص بالقضية رقم 12576 لسنة 2021 جنايات قسم العبور، والمقيدة برقم 4215 لسنة 2021 كلى جنوب بنها، أن المتهمين "كريم خ م"، و"أدهم أ إ"، و"أدهم م م"، و"أحمد غ ن"، اختطفوا الطفلة "مديحة"، 7 سنوات، بدائرة قسم شرطة العبور، بان استدرجوها بعيدا عن أعين ذويها، ثم اختطفوها بواسطة سيارة ملاكى وفروا هاربين.


وكانت مديرية أمن القليوبية تلقت إخطارا من قسم شرطة العبور بورود بلاغا من أحد المواطنين بقيام 3 مجهولين يستقلون سيارة بإختطاف ابنته 7 سنوات، أثناء تواجدها أمام مسكنها، وأفاد بورود إتصال هاتفى طلب منه المتصل دفع مبلغ مالي نظير إطلاق سراحها.


تم تشكيل فريق بحث بمديرية أمن القليوبية و إدارة البحث الجنائى بالمديرية، وتوصلت التحريات الى أن وراء إرتكاب الواقعة 3 أشخاص عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافهم وأمكن ضبطهم وبرفقتهم الطفلة المُختطفة وضبط السيارة المُستخدمة فى إرتكاب الواقعة.


وبمواجهتهم إعترفوا بإرتكابهم الواقعة بتخطيط وتدبير من أحد المتهمين لعلمه بثراء والد المختطفة نظراً لطبيعة عمله كتاجر، والذى عرض على المتهمين الأخرين مخططه الإجرامى نظير التحصل على مبلغ مالى يتم إقتسامه فيما بينهم، وتم بإرشاده ضبط الهاتف المحمول المستخدم فـى المساومة وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق فامرت بحبس المتهمين وطلب تحريات المباحث.

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