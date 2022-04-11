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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

توقيع بروتوكول تعاون بين الصحة وجامعة طنطا.. صور

رحمي وذكي يشهدان
رحمي وذكي يشهدان توقيع بروتوكول تعاون بين الصحة والجامعة

 شهد الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية والدكتور محمود ذكي رئيس جامعة طنطا توقيع برتوكول تعاون مشترك بين مستشفيات جامعة طنطا ومديرية الشئون الصحية بالغربية في مجالات الرعاية الصحية ،التعليم المستمر وبرامج التدريب، وذلك بحضور  الدكتور أحمد غنيم عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية والدكتور عبد الناصر حميدة وكيل وزارة الصحة بالغربية.

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ينص  البرتوكول على أن تلبي الجامعة احتياجات مديرية الصحة من خدماتها ( أعضاء هيئة التدريس بالمستشفيات حسب احتياجات العمل ، تنفيذ دورات تدريبية للأطباء المقيمين والأخصائيين بالمستشفيات ، استقبال الطوارئ والحوادث بين الطرفين ، ندب التخصصات المختلفة طبقا للاحتياج ، إعداد نموذج يعمم للتحويل من مستشفيات وزارة الصحة إلى مستشفيات جامعة طنطا وتشكيل لجنة عليا لدراسة استراتيجيات مواجهة الأزمات واتخاذ الإجراءات التنفيذية اللازمة).

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ويأتي البروتوكول في إطار توجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بالتنسيق والتعاون لاستغلال الإمكانيات المتاحة بالدولة لصالح المواطن المصري، وتنفيذاً لسياسات الصحية بالدولة وحرصاً على تقديم خدمات علاجية وتشخيصية بمستوى طبي متميز بالمرضى المترددين على المستشفيات .

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