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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

17 غرزة.. سائق يعتدي علي مسعف في الغربية

سائق يعتدي بالضرب
سائق يعتدي بالضرب علي مسعف وأصابته 17 غرزه للخلافات بطنطا

شهدت مدينة طنطا بمحافظة الغربية اليوم واقعة تعدي سائق ميكروباص علي مسعف يستقل سيارة إسعاف رقم 1910 بالسلاح الأبيض مطواه وأصابه بـ 17 غرزة برأسه وخصصت سيارة إسعاف لنقل الضحية إلي طوارىء مستشفي طنطا الجامعي .

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تلقي  اللواء هاني عويس مدير أمن الغربية إخطارا من العميد محمد شوبير مأمور قسم أول طنطا يفيد بوصول مسعف ويدعي ح الصعيدي غارقا في دمائه وكان  يستقل  سياره 1910 إسعاف الغربية.

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وبسؤاله أكد المسعف أنه كان معه حالة مرضية حرجة لسيده س م ش  تعاني من غيبوبه سكر وأثناء دخول السيارة واتجاها الي مدخل مستشفي جامعة طنطا  وإطلاق السرينه لم يستجيب السائق وعندما حاول المسعف نزوله لفتح الطريق اعتدي عليه السائق بعد أشهاره سلاح أبيض وإصابته إصابات بالغه 17غرزه برأسه.

حملات تطهير ونظافة ورفع إشغالات مكثفة بمراكز ومدن الغربية

كما انتقل النقيب أحمد خلاف معاون قسم أول طنطا لعمل التحريات حول الواقعه والبحث عن سائق الميكروباص وتفريغ الكاميرات بمنطقة الواقعة .

وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري ظروف وملابسات الواقعة وتحرر محضر 12615 جنح اول طنطا لسنة 2022م وأخطرت النيابة العامة للتحقيق .

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مدينة النيابة العامة حملات طنطا مدينة طنطا سائق ميكروباص مسعف

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