أحمد صلاح حسني يكشف كواليس حواره مع الكابتن صالح سليم ..فيديو

قال الفنان أحمد صلاح حسني ، أنا عندما كنت أقوم بلعب الكرة كنت متفرغ لها جدا ولم ارغب في أن أقول اني ملحن أو اعمل في مجال التمثيل وهذا كان سبب عدم كتابة اسمي علي العديد من الحاني لأني احب أن أعطي كل شيء حقة .

واضاف احمد صلاح خلال لقائه في برنامج " حبر سري " المذاع علي قناه " القاهرة والناس " ، انا بلاقي نفسي في الكورة والألحان والتمثيل واكثر شيء نجحت فيه وشعرت بوجودي فيه هو التمثيل .

واوضح احمد صلاح ، إن الكابتن صلاح سليم لم يقول اني هفشل في الكورة وعرض علي وقت احترافي وسني 17 سنة أن أظل في مصر والعب أساسي بجانب حسام حسن أو اني أسافر إلي المانيا .