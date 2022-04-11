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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

تعرف على الأسعار الجديدة لـ هيونداي اكسنت RB موديل 2022

تعرف على الاسعار
تعرف على الاسعار الجديدة لـ هيونداي اكسنت RB موديل 2022

ارتفعت خلال الأيام القليلة الماضية أسعار سيارات شركة هيونداي المقدمة داخل السوق المصري، ومنها النسخة الشهيرة والتي تنتمي إلى فئة السيدان اكسنت RB موديل 2022، حيث بلغت تلك الزيادة 10 آلاف جنيه، وذلك عن جميع الفئات المقدمة محليًا.

هيونداي اكسنت RB موديل 2022

تتوافر السيارة هيونداي اكسنت RB موديل 2022 بجنوط تتراوح بين 14 و 16 بوصة، مع مصابيح أمامية وخلفية انسيابية، بالاضافة إلى مرايات جانبية كهربائية ذات إشارات ضوئية، وشبكة أمامية سوداء اللون، وفتحة سقف للفئة عالية التجهيزات.

هيونداي اكسنت RB موديل 2022

وتأتي السيارة هيونداي اكسنت RB موديل 2022 بقياسات هيكلية بلغت 4370 مم للطول الكلي، وبعرض يبلغ 1705 مم، و 1455 مم للارتفاع، مع مساحة تخزين خلفية تتسع إلى 389 لتر، بالاضافة إلى مكيف هواء وزجاج كهربائي، إلى جانب شاشة لعرض الوسائط ومقود حركة متعدد الاستخدامات بحسب الفئة المطروحة.

هيونداي اكسنت RB موديل 2022

وتستمد السيارة هيونداي اكسنت RB موديل 2022 قوتها من محرك رباعي الاسطوانات سعة 1600 سي سي، يستطيع أن ينتج قوة قدرها 125 حصانا، وعزم أقصى للدوران يبلغ 156 نيوتن/متر، مدعوم بناقل حركة أوتوماتيكي الأداء يعمل عبر منظومة الدفع الأمامي للعجلات.

هيونداي اكسنت RB موديل 2022

اسعار السيارة هيونداي اكسنت RB موديل 2022 بعد الزيادة الأخيرة 

الفئة الأولى هيونداي اكسنت RB موديل 2022 بقيمة قدرها 280 ألف جنيه.

الفئة الثانية هيونداي اكسنت RB موديل 2022 بقيمة قدرها 290 ألف جنيه.

الفئة الثالثة هيونداي اكسنت RB موديل 2022 بقيمة قدرها 296 ألف جنيه.

الفئة الرابعة هيونداي اكسنت RB موديل 2022 بقيمة قدرها 316 ألف جنيه.

هيونداي اكسنت موديل 2022 كسنت RB موديل 2022 هيونداي اكسنت RB موديل 2022

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