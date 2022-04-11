عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

كيفية الصيام في بلاد يزيد فيها النهار عن 20 ساعة.. المفتي يجيب

مفتي الجمهورية
مفتي الجمهورية

أجاب الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، على سؤال "كيفية الصيام في بلاد الخارج حال زيادة فترة النهار حتى عشرين ساعة؟

وقال مفتي الجمهورية، في لقائه على فضائية “صدى البلد”، إنَّ البلاد التي اختلَّ فيها الاعتدالُ حتى أصبح متعذرًا على المسلم الصيام فيها: فإنها ترجع إلى التقدير وتترك العلامات التي جعلها الله سببًا للأحكام الشرعية في الصلاة والصيام؛ مِن فَجرٍ وشروقٍ وزوالٍ وغروبٍ وذهابِ شفقٍ ونحوها، ذلك أنه قد جرت سنة الله في التكاليف أن ترد على غالب الأحوال، دون أن تتعرَّض لبيان حكم ما يخرج على هذا الغالب، ومِن هنا نصَّ الأصوليون والفقهاء على أن مقصود الشارع مِن عمومات النصوص أصالةً هي الأحوال المعتادة المألوفة الغالبة بين الناس في معاشهم.  

وذكر مفتي الجمهورية، أن قياس هذا الاختلال مأخوذ من الواقع: وهو ثماني عشرة ساعة فما يزيد، وهو نصف اليوم ونصف نصفه؛ حيث يصعب على الإنسان صيام ثماني عشرة ساعة متواصلة ويزيد، وذلك بقول المختصين الذين يقرِّرون أنَّ الامتناع عن الطعام والشراب طوال هذه المدة يضرُّ بالجسد البشري قطعًا؛ وذلك على المعهود من أحوال البشر وتَحَمُّلِ أبدانهم، وما كان كذلك فلا يصح أن يكون مقصودًا بالتكليف شرعًا. 


وأردف : والمُقتَرَحُ لأهل تلك البلاد أن يسير تقدير الصوم والصلاة عندهم على مواقيت مكة المكرمة؛ حيث إن الله قد عدَّها أمَّ القرى، والأم هي الأصل، وهي مقصودةٌ دائمًا؛ ليس في القبلة فقط، بل في تقدير المواقيت إذا اختلَّت. 

ولفت مفتي الجمهورية النظر إلى أن إجازة التقدير بمواقيت مكة المكرمة في صوم أهل البلاد التي يطول نهارها ويقصر ليلها وصلاتهم هو قول ذهب إليه جماعةٌ مِن كبار أهل العلم في العصر الحديث منذ فترة طويلة إلى يومنا هذا؛ منهم "مفتي الديار المصرية" فضيلة الأستاذ الإمام الشيخ محمد عبده رحمه الله، وقد قدَّم هذا الرأي في الذِّكر على غيره وجَعَلَه مِن أقوال الفقهاء في المسألة كما سَبَقَ نقلُه عنه، وهذا هو الذي اعتمدته دار الإفتاء المصرية فيما بعدُ؛ بدءًا مِن فضيلة الشيخ الإمام جاد الحق علي جاد الحق، إلى يومنا هذا، وهو الذي نراه أوفق لمقاصد الشرع الكلية، وأرفق بمصالح الخلق المرعية. 


واختتم حواره قائلًا: وأما الأحوال التي لا يَزيد فيها حدُّ النهار عن ثماني عشرة ساعة ولا ينقص عن ست ساعات: فإن أهلها مكلَّفون بأداء الصلوات في أوقاتها حسب توقيتهم المحلِّي، وبالصوم بدءًا مِن فَجرهم إلى غروب شمسهم، فإن شَقَّ ذلك على أحدٍ أو كان سببًا في اضطراب حياته أو اختلال عمله جاز له الإفطار وتأخير القضاء إلى الوقت السنوي الذي لا يكون الصوم فيه مُؤَدِّيًا إلى اختلال نظام المعاش.

مفتى الجمهورية الدكتور شوقي علام كيفية الصيام الطعام والشراب الصوم والصلاة مكة المكرمة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أرجو احترام رغبتي.. توفيق عبد الحميد يعلن اعتزال التمثيل نهائيا

بشكل نهائي.. الشيوخ يعوض المطلقة بـ20 ألف جنيه ويحدد شروط الحصول عليها

موعد صرف معاشات مايو 2022

شروط الخروج على المعاش المبكر طبقا لقانون التأمينات والمعاشات الجديد.. تعرف عليها

انخفاض الحرارة 11 درجة.. الأرصاد تنصح بارتداء الملابس الشتوية

مورد وخدودك حمرا| هل ترتبط ياسمين عز بـ أبو جبل على طريقة وفاء الكيلاني ؟

قرار من الكاف بـ تعديل موعد مباراة الأهلي والرجاء

جنون الذهب.. قفزة جديدة في الأسعار وعيار 21 يسجل رقما قياسيًا

ترشيحاتنا

جامد أوي.. رسالة من محمد صلاح لـ أكرم حسني عن "مكتوب عليا"

زيلينسكي: ماريوبول دمرت.. وروسيا قتلت عشرات الآلاف هناك

البنك المركزي: 3.324 تريليون جنيه محفظة الأوراق المالية للبنوك في نهاية العام الماضي

تقارير: قطر تقرر بيع باريس سان جيرمان عقب نهاية كأس العالم

شعائر صلاة التراويح من مسجد المغفرة بعين شمس .. بث مباشر

مستشار النمسا: لست متفائلا بعد المحادثات مع بوتين

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مكتوب عليا الحلقة 10.. على طريقة عادل إمام أكرم حسني يتزوج فيدرا

"أم كلثوم".. مسلسل تصارعت عليه نجمات مصر.. نجلاء فتحي رفضت الدور وتكلفته بلغت 5 ملايين جنيه

طفلة أوكرانية تكتب رسالة بدموع الألم بعد مقتل والدتها في القصف الروسي| شاهد

برفع 200 كجم حديد.. امرأة تتفوق على الرجال داخل الجيم.. شاهد

فيديو

إحنا في زمن التريند .. محمد نجاتي يهاجم منة عرفة وطليقها بسبب أحد المشاهد "فيديوجراف"

تاريخي العنب وربنا مش راضي عني .. سعد الصغير يدلي بتصريحات لأول مرة

غضب عارم.. سبب توزيع عظام مواشي على فقراء الإسكندرية.. فيديوجراف

مستعدة أقدم دور رقاصة.. صابرين تزيح الستار عن أسرارها |فيديو جراف

المزيد

ساحة رأي

الابتسامة أقصر طريق لمحبة القلوب

يارا زكريا تكتب: يختارون حياة الآخرين

ما شيطان إلا بنى آدم

أضواء حول التأريخ للعيد الألفي للأزهر

د. محمد زيدان يكتب: الإسلام دين الكون

أرواح خلدها رمضان|بُوصلة الصائمين.. الشيخ محمد رفعت

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسام الدين الأمير

إيقاف ويل سميث وضرورة تدخل الرئيس !

محمد مندور

الصوم عن الكلام

المستشار أسـامة الصعيدي

فن الدراما الوطنية يهزم أعداء الوطن

كريمة أبو العينين

دراما رمضان والمواطن الغلبان

إلهام أبو الفتح

هل نودع الإعلانات العشوائية؟

خالد جمال

الكبير أوي & رامز موفي ستار.. ساعة الإفطار

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفى «20»

مني أحمد

رمضان بالمصري

اﻟﻤﺰﻳﺪ