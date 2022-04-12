مشهد يفطر القلب.. أوكرانية عثرت على ابنها ميتاً وتتوسل رؤيته

عرضت فضائية العربية فيديو لامرأة أوكرانيا تنهار بكاءً على ابنها عندما عثرت عليه ميتاً.

وفى سياق متصل، صعد المسؤولون الروس هذا الأسبوع من خطابهم حول الدعم الغربي لأوكرانيا في الصراع الحالي، لكن ما زال من غير الواضح كيف تنوي روسيا الرد.

وقال نائب مجلس الدوما، أوليج موروزوف، خلال ظهوره في برنامج حواري على القناة الأولى الروسية: “بدأت حرب أوكرانيا “شاملة”، وعلينا أن نجعل الغرب يفهم أنه ليس لديهم فرصة لكسب هذه الحرب”.

وجاء بيان موروزوف في أعقاب تصريحات أدلى بها رئيس الوزراء السلوفاكي إدوارد هيجر، الذي أكد تزويد أوكرانيا بنظام دفاع جوي من طراز S-300.

وقال موروزوف: “أنا متأكد من أنه في المستقبل القريب جدا، سنشهد عمليات خاصة، سواء من قبل قواتنا الجوية أو من وحداتنا الخاصة، من أجل تدمير شحنات الأسلحة من دول الناتو”.

وأضاف: “الغرب يريد أن تستمر هذه الحرب لأطول فترة ممكنة. إنهم يفترضون أن هذه الحرب ستستنفد مواردنا العسكرية والاقتصادية”.

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