ضبط الأسعار.. السيسي: يجب وضع تصور لتوفير السلع حاليا وفي الشهور المقبلة

تفقد الرئيس عبد الفتاح السيسي، غرفة عمليات متابعة كافة محافظات الجمهورية، ووجه الرئيس رسائل هامة للمحافظين بأهمية متابعة أسعار السلع والتأكد من توافرها لضبط الأسواق.

وقال الرئيس السيسي، "أنا مطمئن على تواجد السلع سواء كانت أساسية أو غير أساسية".

وأضاف الرئيس السيسي "الأزمة العالمية قد تطول وبالتالي تأثيراتها مستمرة، ويجب أن يتوافر لدينا تصور بتوفير السلع حاليا وفي الشهور المقبلة وضبط الأسعار أيضا".

وتابع الرئيس السيسي موجها حديثه للمحافظين، "لما المواطن يلاقيني جنبه في الشارع هيقول الدولة شايفاني وبتحس بيا".