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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

كونفشيوس يحتفي باليوم العالمي للغة الصينية بالتعاون مع ألسن عين شمس.. الثلاثاء

معهد كونفشيوس يحتفي
معهد كونفشيوس يحتفي باليوم العالمى للغة الصينية

يدعو معهد كونفوشيوس بجامعة عين شمس دارسي اللغة الصينية لحضور فاعليات اليوم العالمى للغة الصينية   بالتعاون مع قسم اللغة الصينية بكلية الألسن وذلك يوم الثلاثاء الموافق ١٩ ابريل ٢٠٢٢ من الساعة الحادية عشر وحتى الساعة الواحدة بعد الظهر بقاعة الترجمة الفورية بالكلية. 


اليوم العالمى للغة الصينية هو يوم  يتم فيه الاحتفال باللغة الصينية من كل عام، وسوف يتم الاحتفال به هذا العام فى جامعة عين شمس، بمشاركة قسم اللغة الصينية بكلية الألسن وبحضور نخبة من اساتذة وطلاب القسم.

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كما سيشهد هذا اليوم تقديم عدد من الجوائز وعقد العديد من الفعاليات كالمسابقات والانشطة الثقافية المختلفة التى تتيح الفرصة للطلاب لعرض مواهبهم في علي من يرغب بعرض فقرة فنية سرعة الاتصال بالمعهد ، كما يعد هذا اليوم فرصة لتبادل وعرض الخبرات المختلفة وذلك من جانب الأساتذة وايضا من جانب الطلاب وكل من له قصه وحكاية مع الصين واللغة الصينية.
 

جامعة عين شمس معهد كونفوشيوس بجامعة عين شمس اللغة الصينية فاعليات اليوم العالمى للغة الصينية Jobs Education

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