الشرطة تفرض غرامة مالية على رئيس وزراء بريطانيا بسبب فضيحة الحفلات

أعلن متحدث باسم مكتب رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، اليوم الثلاثاء، أن الشرطة أبلغت جونسون ووزير ماليته ريشي سوناك، بأن غرامة ستوقع عليهما بسبب مخالفات ارتكباها خلال الإغلاق العام المرتبط بجائحة كورونا.

وقال المتحدث تلقى رئيس الوزراء ووزير المالية إخطارا اليوم بأن شرطة لندن تعتزم إرسال إشعاري عقوبات محددة" إليهما.

وقالت الشرطة في بيان: "اليوم وبشكل أولي سنبدأ في إصدار 20 من إشعارات الغرامات الثابتة على خلفية انتهاك قواعد كوفيد- 19"، مؤكدة مواصلة التحقيقات.

وأضافت: "نبذل كل ما بوسعنا للإسراع في التحقيق واستكملنا عدداً من الدراسات".

ولم تستبعد الشرطة اتخاذ المزيد من الإجراءات نظراً لوجود كمية كبيرة من الأدلة التي تحتاج إلى دراسة.

وتحقق الشرطة في تقارير عن قيام جونسون ومسؤولين بتنظيم وحضور أكثر من 10 حفلات، حينما كانت عامة الشعب خاضعة لقيود صارمة تحظر إقامة المناسبات الاجتماعية.

وأبدى جونسون (57 عاماً)، أسفه أمام البرلمان إزاء إقامة الحفلات، ومن بينها حفلات بمناسبة عيد الميلاد وأخرى سبقت جنازة الأمير فيليب.