بريطانيا تعلن التحقق من استخدام روسيا لأسلحة كيميائية في أوكرانيا

أعلنت السلطات البريطانية، اليوم الثلاثاء، التحقق من صحة التقارير التي تفيد بتعرض مدينة ماريوبول الأوكرانية لهجوم كيميائي روسي.

وقالت السلطات البريطانية إن استخدام الأسلحة الكيماوية سيكون تصعيدا خطيرا وسنحاسب بوتين ونظامه.

وأفادت وسائل إعلام، اليوم الثلاثاء، بوصول عناصر من الدرك الفرنسي إلى أوكرانيا، وذلك لبدء التحقيق في جرائم حرب خلال العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا.

وكان قال الرئيس الأوكراني، فولوديمر زيلينسكي، إن روسيا تجد نفسها منبوذة بشكل متزايد من قبل المجتمع الدولي.

وحذر الرئيس الأوكراني، من أن “عشرات إن لم يكن مئات الآلاف من الالغام الخطرة قد خلفتها روسيا في انسحابها”.

وقال زيلينسكي: “ترك الجيش الروسي الألغام في كل مكان. في المنازل التي استولوا عليها. في الشوارع وفي الحقول فقط. لقد زرعوا ألغامًا في ممتلكات الناس، وزرعوا ألغامًا في السيارات والأبواب”.

وأوضح زيلينسكي، إن القوات الروسية قد تستخدم أسلحة كيماوية في أوكرانيا، لكنه لم يقل إن الأسلحة الكيماوية قد استخدمت بالفعل.

